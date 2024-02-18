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الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف المجازر الإسرائيلية في غزة

2/18/2024 2:28:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 18 شباط (بترا)-دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة، وآخرها قصف وحشي وتدمير 10 منازل وَسَط القطاع راح ضحيته أكثر من 50 شهيدًا.
واستنكرت الخارجية في بيان إمعان الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتعطيل أي إمكانية لتوزيعها، بما في ذلك وصولها إلى شمال القطاع غزة بطرق وأساليب مختلفة، بات أبرزها في المدّة الأخيرة إغلاق مجموعات إسرائيلية مدعومة بشكل رسمي للطرق أمام شاحنات المساعدات بما يعمق من المجاعة في شمال القطاع، ويهدد بتوسيع نطاقها لتشمل المدنيين في وسطه وجنوبه.
وقالت الوزارة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواصل شن حملات تضليلية للمسؤولين الأمميين وقادة الدول خاصة تلك التي تقف معه وتدعمه في رفضها لوقف إطلاق النار، إذ يوظف هذا الدعم ويمنعها من تحقيق وتنفيذ مطالباتها بشأن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وعبرت الخارجية عن استنكارها الشديد لمواقف الدول التي ترفض الوقف الفوري لإطلاق النار، وفي الوقت ذاته لا تمارس أي ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته لتأمين وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية لهم.
وطالبتها بتصحيح موقفها بما يتسق مع القانون الدُّوَليّ وقراري مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والإجماع الدولي الحاصل على أن حماية المدنيين ومنع تهجيرهم تتعذر في ظل استمرار الحرب والقصف الوحشي والعشوائي.
--(بترا)
م . ف/ن ح/ف ق
18/02/2024 14:49:47

MENAFN18022024000117011021ID1107868122

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