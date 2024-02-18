عطاءات لإنشاء 6 مدارس في 3 محافظات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا)- أحالت دائرة العطاءات الحكومية اليوم الأحد عطاءات لإنشاء مدارس بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقال مدير عام الدائرة المهندس محمود خليفات، إنه تم إحالة 4 عطاءات لإنشاء 6 مدارس دامجة في 3 محافظات لخدمة عملية التعليم من خلال توفير البنى التحتية المدرسية الموضوعة على أسس تربوية.

وأضاف خليفات في تصريح، إن المدارس صممت وفق أحدث المواصفات الهندسية والمتطلبات والمعايير التربوية في المملكة، حيث ستوفر أفضل الخدمات لجميع أطراف العملية التربوية من طلبة ومعلمين ومجتمع محلي.

وأشار خليفات إلى إحالة عطاءين لإنشاء مدرستي حي الذهيبة الثانوية المختلطة، والحزام الثانوية المختلطة في محافظة العاصمة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5 ملايين دينار، وإحالة عطاء لإنشاء مدرستي صفد الثانوية المختلطة، وجعفر الطيار الثانوية المختلطة في محافظة الزرقاء بقيمة إجمالية بلغت نحو 9 ملايين دينار، وإحالة عطاء إنشاء مدرستي الحسن بن الهيثم، وجميلة بوعزة الثانوية المختلطة في محافظة إربد بقيمة إجمالية نحو 9 ملايين دينار.

واعتبر خليفات أن الارتقاء بالتعليم، من الأولويات الوطنية لتحقيق التطور والنهضة الشاملة، مشيرا الى أن من شأن إنشاء هذه المدارس استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة نتيجة النمو السكاني، ما يسهم في تحسين جودة المدارس ووظيفتها لتعزيز عِلاقة الطلبة بمكان تعلمهم.

وأشاد خليفات بجهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في دعم قطاع التعليم، مؤكدًا أن قطاع التعليم مسؤولية وطنية مشتركة، لما له من أثر على التنمية البشرية.

--(بترا)

م ح/م ف/اح

18/02/2024 14:46:46