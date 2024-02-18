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مندوب فلسطين بالجامعة العربية: العالم لا يفهم لغة الشجب والإدانة

2/18/2024 2:28:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 18 شباط (بترا)- اكد مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك، إن البيانات والشجب والإدانة أصبحت لغة صماء لا يفهمها العالم ولا تحسب إسرائيل لها أي حساب.
واطلع العكلوك في كلمة خلال اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان المنعقدة في الدوحة المشاركين على الوضع في قطاع غزة، مشيرا الى ان إسرائيل لا تزال تمعن في القتل والتدمير والإيذاء بالرغم من قرار محكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين وإيذائهم والسماح بتدفق المساعدات الإغاثية لهم.
واضاف، منذ قرار محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني الماضي نفذت إسرائيل أكثر من 312 مجزرة راح ضحيتها 2829 شهيدا و7475 مصابا، مؤكدا أن "إسرائيل تضرب بهذه التدابير عرض الحائط وتلقي بأمر المحكمة في سلة المهملات".
وأوضح العكلوك، أنه وفقا للتقرير الأممي، فإن 100 بالمئة من سكان قطاع غزة يعانون من نقص الغذاء الحاد، الأمر الذي أدى الى مجاعة بين أكثر من نصف مليون شخص، معتبرا ذلك جريمة إبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.
الى ذلك، قالت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن الوضع الكارثي والمأساوي في قطاع غزة جراء العدوان الهمجي المتواصل للقوة القائمة بالاحتلال وما يتولد عنه من انتهاكات وممارسات عنصرية يتصدر جدول أعمال الدورة.
--(بترا)
ن ا/ أ أ/اح
18/02/2024 14:42:35

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