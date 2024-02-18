مندوب فلسطين بالجامعة العربية: العالم لا يفهم لغة الشجب والإدانة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 18 شباط (بترا)- اكد مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك، إن البيانات والشجب والإدانة أصبحت لغة صماء لا يفهمها العالم ولا تحسب إسرائيل لها أي حساب.
واطلع العكلوك في كلمة خلال اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان المنعقدة في الدوحة المشاركين على الوضع في قطاع غزة، مشيرا الى ان إسرائيل لا تزال تمعن في القتل والتدمير والإيذاء بالرغم من قرار محكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين وإيذائهم والسماح بتدفق المساعدات الإغاثية لهم.
واضاف، منذ قرار محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني الماضي نفذت إسرائيل أكثر من 312 مجزرة راح ضحيتها 2829 شهيدا و7475 مصابا، مؤكدا أن "إسرائيل تضرب بهذه التدابير عرض الحائط وتلقي بأمر المحكمة في سلة المهملات".
وأوضح العكلوك، أنه وفقا للتقرير الأممي، فإن 100 بالمئة من سكان قطاع غزة يعانون من نقص الغذاء الحاد، الأمر الذي أدى الى مجاعة بين أكثر من نصف مليون شخص، معتبرا ذلك جريمة إبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.
الى ذلك، قالت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن الوضع الكارثي والمأساوي في قطاع غزة جراء العدوان الهمجي المتواصل للقوة القائمة بالاحتلال وما يتولد عنه من انتهاكات وممارسات عنصرية يتصدر جدول أعمال الدورة.
--(بترا)
ن ا/ أ أ/اح
18/02/2024 14:42:35
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