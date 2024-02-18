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استشهاد فلسطينييْن باستهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في خانيونس

2/18/2024 2:28:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 18 شباط (بترا)-استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة تؤوي نازحين في بلدة القرارة شمال شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية في القطاع إن خروج مجمع ناصر في مدينة خانيونس عن الخدمة، يعد حكم إعدام على مئات آلاف الفلسطينيين في مدينتي خانيونس ورفح.
وأضافت، إن قوات الاحتلال احتجزت مدير المستشفى عاطف الحوت للتحقيق معه، وذلك بعد محاصرتها للمستشفى وتحويله لثكنة عسكرية، مشيرة إلى أن هناك أربعة من أفراد الطواقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل المستشفى وسط اعتقال عدد منهم.
وأشارت المصادر إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 28985، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68883، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد/رس/اح
18/02/2024 14:33:57

MENAFN18022024000117011021ID1107868119

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