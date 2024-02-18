استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 18 شباط (بترا)- استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، عقب اقتحامه واندلاع اشتباكات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن شابا يبلغ من العمر 19 عاما، استشهد بعد إصابته برصاصة في الرأس، فيما أصيب آخران ووضعهما مستقر.

--(بترا)

م ف/ن ح/رق

18/02/2024 14:21:08