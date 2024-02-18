استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم
التاريخ
2/18/2024 2:28:13 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 18 شباط (بترا)- استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، عقب اقتحامه واندلاع اشتباكات.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن شابا يبلغ من العمر 19 عاما، استشهد بعد إصابته برصاصة في الرأس، فيما أصيب آخران ووضعهما مستقر.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
18/02/2024 14:21:08
MENAFN18022024000117011021ID1107868118
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