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الائتمان العسكري يطلق خدمة النقد الطارئ الاختيارية

2/18/2024 2:28:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا)- أطلق صندوق الائتمان العسكري، خدمة النقد الطارئ للمستفيدين المحولة رواتبهم للصندوق، وهي خدمة اختيارية تم إضافتها على التطبيق البنكي لتمكين منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من الاستفادة منها بأي وقت.
وقال مدير عام الصندوق مهند شحادة، إن الصندوق يسعى بشكل مستمر لتطوير خدماته ومنتجاته بما يخدم المستفيدين ويُلبي تطلعاتهم من جهة، ومواكبة التطوير والتحديث من جهة أخرى، حيث تم إضافة حساب النقد الطارئ على التطبيق البنكي للاستفادة منها بأي وقت كخدمة اختيارية، وبرسوم إدارية 3 دنانير سنويًا، واستخدامها بشكل دوري ولمرات عديدة طوال السنة.
وأضاف أن هذه الخدمة تُمكّن المستفيدين المحولة رواتبهم إلى الصندوق إمكانية تحويل أي مبلغ مالي بحد أعلى 50 دينار من حساب النقد الطارئ إلى حساب الرواتب من خلال التطبيق البنكي وسحبها من الصراف الآلي.
وكان صندوق الائتمان العسكري، أطلق أخيرًا، مجموعة من التمويلات المالية التي تشمل تمويل فرحي وتمويل تعليمي وتمويل علاجي.
--(بترا)
ل م/رق
18/02/2024 14:12:01

MENAFN18022024000117011021ID1107868116

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