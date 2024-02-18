مذكرة تعاون بين المكتبة الوطنية ومعهد مادبا لفن الفسيفساء

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 18 شباط (بترا)- وقع معهد مادبا لفن الفسيفساء والترميم، اليوم الأحد، مذكرة تعاون مع دائرة المكتبة الوطنية، لتعزيز خدمة أعمال التوثيق والبحث العلمي ورعاية النتاج الفكري الوطني ونشر المعرفة.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها عميد المعهد الدكتور أحمد العمايرة، ومدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال الأحمد، إلى إبراز دور المعهد والدائرة في تحقيق أهدافهما وتبادل التعاون بين الطرفين في مجالات أعمال التوثيق والمحافظة على الوثائق الأردنية، خصوصا ذات البعد الوطني، والعمل على توثيقها وفهرستها وأرشفتها وفق الأصول.

وقال العمايرة، إنه وفقا للاتفاقية يتبادل الطرفان مجانا المطبوعات والكتب والمخطوطات وأية وثائق وصور أخرى من شأنها المساعدة في تنمية المعارف الوثائقية والثقافية بينهما، وفي الحدود التي يرونها مناسبة ضمن إمكاناتهما، إضافة إلى تنظيم معارض الكتب والوثائق، حسب الإمكانات المتاحة.

من جهته، قال الأحمد، إن المكتبة ستقوم بعقد دورات تدريبية وندوات وورشات عمل للمعهد في مجال المكتبات والمعلومات والأرشفة والإعداد لمختلف الأنشطة الثقافية، وأرشفة وثائق المعهد ذات البعد الوطني.

واتفق الطرفان على تبادل الخبرات اللازمة في وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية وتزويد المكتبة الوطنية بالتسجيلات الببليوغرافية للمعهد، لإدراجها ضمن الفهرس الوطني الأردني والذي تقوم المكتبة الوطنية على تنظيمه بموجب المادة 4/ه من نظام دائرة المكتبة الوطنية.

--(بترا)

ج ب/أ م/رق

18/02/2024 14:06:57