مدير الأمن العام يستقبل السّفير الألماني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا)- استقبل مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة في مبنى المديرية اليوم الأحد، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في الأردن، الدكتور بيرترام فون مولتكه، والوفد المرافق له.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الشرطي بين البلدين الصديقين، لا سيّما في مجال بناء القدرات ورفع كفاءة الخدمات الأمنية والإنسانية، وتبادل الخبرات والتقنيات والمعارف الشرطية الحديثة.

وعلى هامش اللقاء شهد مدير الأمن العام والسفير الألماني، تسليم 6 آليات مقدمة من الحكومة الألمانية، وقيادة الشرطة الفدرالية، إلى مديرية الأمن العام، مجهّزة بالمعدات والتقنيات الحديثة اللازمة للعمل مع مفارز مسارح الجريمة في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية.

وأكّد اللواء المعايطة خلال اللقاء أهمية التعاون القائم والممتد مع الجانب الألماني خاصة في مجال بناء القدرات التدريبية والتقنية، وتبادل الخبرات الشرطية الهادفة لخدمة المجتمع، معرباً عن شكره للحكومة الألمانية ودورها في دعم جهود مكافحة الجريمة، وتعزيز الأمن والسلم.

بدوره، أكّد السفير الألماني أهمية الدور الأُرْدُنّيّ في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، لافتًا إلى حرص الحكومة الألمانية على تعميق التعاون مع مديرية الأمن العام، ودعم جهودها من خلال برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات، وتوفير المُعِدَّات التقنية الحديثة.

--(بترا)

ل م/م ف/ف ق

18/02/2024 14:04:20