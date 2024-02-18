رئيس مجلس الأعيان بالإنابة يلتقي وفدا اماراتيا

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عمان 18 شباط (بترا) - بحث رئيس مجلس الأعيان بالإنابة الدكتور عبد الله النسور مع وفد برلماني إماراتي برئاسة رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، أوجه التعاون الثنائي، وسبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية.

جاء ذلك خلال استقبال النسور اليوم الأحد، غباش والوفد المرافق الذي يزور المملكة حاليًا، بحضور رئيس وأعضاء لجنة الأخوة الأردنية الإماراتية في مجلس الأعيان.

وأكد النسور عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والمبنية على الثقة والاحترام، والفرص الواعدة بما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين الشقيقين في مستقبل أكثر تقدما ونماء وازدهارا برعاية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وعبّر رئيس مجلس الأعيان بالإنابة عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المتواصل للأردن، مشيراً إلى مسيرة الأرْدُنّ الديموقراطية والتحديث الشامل، وتركيبة ومهام مجلس الأعيان الذي تأسس عام 1947.

من جانبه، أكد غباش حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وقال، إن ما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الأردن "رد جميل" لمواقف المملكة السياسية ومساهمتها، وأبنائها في بناء نهضة الإمارات وخصوصا في المجالات التعليمية والعسكرية والطبية منذ تأسيس دولة الإمارات.

وأشاد رئيس لجنة الأخوة الأردنية الإماراتية في مجلس الأعيان الدكتور يوسف القسوس بمتانة العلاقات بين البلدين التي لها امتداد تاريخي على مستوى القيادتين والشعبين، ويشكلان عمقًا استراتيجيًا لبعضهما البعض.

--(بترا)

وهـ/م ف/ف ق

18/02/2024 14:01:14