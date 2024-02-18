تعاون مشترك بين إنجاز وشركة الوادي لبناء مهارات الطلبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا)- وقعت مؤسّسة إنجاز والشركة العربية للتجارة والصناعات الغذائية "الوادي" اتفاقية تعاون لتنفيذ برامج "إنجاز" في مدرسة هند بنت أمية للبنات في منطقة ماكرا، والتي تهدف إلى بناء وتعزيز مهارات الطلبة في العديد من المجالات.

وقالت المؤسسة، في بيان اليوم الأحد، إن هذه الشراكة تأتي ضمن حملة تبني المدارس التي تنفذها مؤسّسة إنجاز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهادفة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير العملية التعليمية.

ووقع الاتفاقية كل من المدير العام لشركة الوادي حسين برهوش والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز ديمة البيبي.

ويتضمن التعاون تنفيذ برنامج مهارات التواصل في العمل الذي يهدف إلى إكساب الطلبة المشاركين مهارات التواصل السليمة كأحد مهارات الحياة الضرورية، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التدريبية التي توضح مفهوم التواصل في العمل، والاستماع الفعال وأساليب فهم الجمهور والتعامل معهم والتعرف على أنماط الشخصيات المختلفة في العمل وكيفية التواصل معهم داخل العمل وخارجه ضمن نطاق واسع من المواقف الحياتية الاجتماعية والمهنية، إضافة إلى برنامج مشروعي الريادي الذي يحفز الطلبة المشاركين ويلهمهم لتأسيس مشروعاتهم الريادية الخاصة والانخراط في العمل الريادي اسوة بقادة الأعمال الرياديين والأعمال الريادية الناجحة وذلك من خلال جلسة تفاعلية تدريبية متمثلة في تطبيق مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتشاركية الملهمة والمحفزة و التي تطلق العنان لمخيلاتهم للإبداع والابتكار في مجال الريادة وريادة الأعمال كخطة بديلة عن التوظيف.

كما يتضمن التعاون توعيتهم بأهمية الريادة من خلال طرح مجموعة من قصص النجاح لرياديين على مستوى المملكة والعالم تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم على إنتاج مشروعاتهم الصغيرة والعمل ضمن فريق مستبعدين كل عوامل الخوف والقلق والتردد من أجل خوض غمار التجربة الريادية بشكل يحاكي الواقع من خلال العمل على نموذج شركة افتراضي، وتقديم الحلول الإبداعية لأفكار الأعمال التي تتناول قطاعات مختلفة في المجتمع.

وتأتي هذه الشراكة لالتقاء أهداف شركة الوادي مع أهداف مؤسّسة إنجاز في الكثير من المجالات بهدف تطوير ورفعة المجتمع الأردني لاسيما فئة الشباب، وتمكينهم بالتدريب والتأهيل العلمي والعملي ورفع وعيهم وإمكاناتهم المستقبلية، كما تسهم الشراكة إلى تحقيق المسؤولية المجتمعية بين مختلف القطاعات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والذي يعد من أهم ركائز برامج المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات.

--(بترا)

و ر /اص/رق

18/02/2024 14:01:14

