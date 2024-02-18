اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 18 شباط (بترا)- أمين المعايطة- وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ومجموعة مزارع سنقرط للدواجن، وشركة تقنية الدواجن والألبان السُّعُودية، اتفاقية تعاون لإنشاء مصنع لإنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية في العقبة بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف طن سنويًا، وبتكلفة 20 مليون دينار.

ووقع الاتفاقية، رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الدكتور محمد الذنيبات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركة سنقرط للدواجن بسام سنقرط، ورئيس مجلس إدارة شركة تقنية الدواجن والألبان السُّعُودية موسى أبو عابد.

وقال الذنيبات، خلال توقيع الاتفاقية، بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة نايف حميدي الفزيز، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، إن الاتفاقية تأتي في إطار جهود الشركة وخططها للتركيز على الصناعات التحويلية، وإيجاد منتجات جديدة ذات قيمة سوقية عالية، مبينا أن المصنع سيوفر 120 فرصة عمل في مرحلته الأولى لأبناء المجتمع المحلي، ما يعكس دور الشركة في دعم الجهود الوطنية للحد من البطالة.

وأكد حرص الشركة على توسيع وتنويع شراكاتها، بما يعزز مكانتها وتنافسيتها في سوق الأسمدة الفوسفاتية الإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن الاتفاقية تجسد الشراكة بين الشركة والمؤسسات الوطنية للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وأشاد الذنيبات بدور السلطة كحاضنة للاستثمار الوطني في المنطقة وتقديم التسهيلات والميزات الاستثمارية للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.

من جانبه، أكد الفايز أهمية المشروع الجديد كمشروع ريادي في المنطقة يرفد الاقتصاد الوطني، ويوفر المزيد من فرص العمل للأردنيين، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الميزة التنافسية التي توفرها السلطة للمستثمرين، والشراكة بين المؤسسات الوطنية في تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى.

وقال إن المشروع يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل لأبناء المنطقة، وتعزيز مكانة العقبة كمنطقة جاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والعالمية، مشيرًا إلى حرص السلطة بالتعاون مع المؤسسات والشركات الوطنية على جذب وتسهيل إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية في منطقة العقبة.

بدوره، أعرب سنقرط عن اعتزاز المجموعة بالتعاون مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، باعتبارها من المؤسسات الوطنية الرائدة، مشيدًا بالمستوى المتقدم الذي حققته الشركة في إنتاج وصناعة الفوسفات، وانفتاحها على التعاون الوطني والدولي في هذا المجال.

وقال إن المشروع يظهر الشراكة الحقيقية والهادفة بين المؤسسات الوطنية، ويتضمن إنشاء مصنع للإضافات العلفية الفوسفاتية بكل أنواعها لقطاع الدواجن والأبقار، ويلبي احتياجات الأرْدُنّ والمنطقة من مستلزماته.

وأوضح أن شركة سنقرط تعمل في سوق الدواجن منذ ما يزيد على 60 عامًا، وهي شركة متخصصة بتصنيع الأعلاف بجميع أنواعها وتربية الدواجن، مشيرا إلى أن المشروع سيكون رائدًا في المنطقة والعالم، وإضافة نوعية للصناعات الأردنية.

وقال إن 90 بالمئة من مدخلات المشروع، الذي سيقام على 60 دونمًا وبطاقة إنتاجية مبدئية تبلغ 100 ألف طن سنويًا، ستكون من إنتاج شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ما يوفر منتجا أردنيا ينافس عالميا من حيث الجودة والأسعار، ويسهم في رفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة وتعزيز الأمن الغذائي الأردني، وإيجاد فرص عمل نوعية.

وأوضح أبو عابد أن المصنع الجديد يشكل إضافة نوعية لقطاع صناعة الإنتاج الحيواني في الأردن والسعودية، ويسهم بتغطية احتياجات قطاع الدواجن في البلدين الشقيقين من الأعلاف والمواد المصنعة، مؤكدا أهمية الشراكة مع شركة الفوسفات الأردنية في هذا الجانب.

وبموجب الاتفاقية، ستزود شركة مناجم الفوسفات الأردنية، المصنع باحتياجاته الكاملة من مادة حامض الفوسفوريك ضمن عقد زمني طويل الأمد، وبكمية تقدر بحوالي 100 ألف طن محلول.

-- (بترا)

ا م/م ف/ف ق

18/02/2024 13:57:47