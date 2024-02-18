اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية في العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 18 شباط (بترا)- أمين المعايطة- وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ومجموعة مزارع سنقرط للدواجن، وشركة تقنية الدواجن والألبان السُّعُودية، اتفاقية تعاون لإنشاء مصنع لإنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية في العقبة بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف طن سنويًا، وبتكلفة 20 مليون دينار.
ووقع الاتفاقية، رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الدكتور محمد الذنيبات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركة سنقرط للدواجن بسام سنقرط، ورئيس مجلس إدارة شركة تقنية الدواجن والألبان السُّعُودية موسى أبو عابد.
وقال الذنيبات، خلال توقيع الاتفاقية، بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة نايف حميدي الفزيز، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، إن الاتفاقية تأتي في إطار جهود الشركة وخططها للتركيز على الصناعات التحويلية، وإيجاد منتجات جديدة ذات قيمة سوقية عالية، مبينا أن المصنع سيوفر 120 فرصة عمل في مرحلته الأولى لأبناء المجتمع المحلي، ما يعكس دور الشركة في دعم الجهود الوطنية للحد من البطالة.
وأكد حرص الشركة على توسيع وتنويع شراكاتها، بما يعزز مكانتها وتنافسيتها في سوق الأسمدة الفوسفاتية الإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن الاتفاقية تجسد الشراكة بين الشركة والمؤسسات الوطنية للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات.
وأشاد الذنيبات بدور السلطة كحاضنة للاستثمار الوطني في المنطقة وتقديم التسهيلات والميزات الاستثمارية للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.
من جانبه، أكد الفايز أهمية المشروع الجديد كمشروع ريادي في المنطقة يرفد الاقتصاد الوطني، ويوفر المزيد من فرص العمل للأردنيين، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الميزة التنافسية التي توفرها السلطة للمستثمرين، والشراكة بين المؤسسات الوطنية في تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى.
وقال إن المشروع يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل لأبناء المنطقة، وتعزيز مكانة العقبة كمنطقة جاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والعالمية، مشيرًا إلى حرص السلطة بالتعاون مع المؤسسات والشركات الوطنية على جذب وتسهيل إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية في منطقة العقبة.
بدوره، أعرب سنقرط عن اعتزاز المجموعة بالتعاون مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، باعتبارها من المؤسسات الوطنية الرائدة، مشيدًا بالمستوى المتقدم الذي حققته الشركة في إنتاج وصناعة الفوسفات، وانفتاحها على التعاون الوطني والدولي في هذا المجال.
وقال إن المشروع يظهر الشراكة الحقيقية والهادفة بين المؤسسات الوطنية، ويتضمن إنشاء مصنع للإضافات العلفية الفوسفاتية بكل أنواعها لقطاع الدواجن والأبقار، ويلبي احتياجات الأرْدُنّ والمنطقة من مستلزماته.
وأوضح أن شركة سنقرط تعمل في سوق الدواجن منذ ما يزيد على 60 عامًا، وهي شركة متخصصة بتصنيع الأعلاف بجميع أنواعها وتربية الدواجن، مشيرا إلى أن المشروع سيكون رائدًا في المنطقة والعالم، وإضافة نوعية للصناعات الأردنية.
وقال إن 90 بالمئة من مدخلات المشروع، الذي سيقام على 60 دونمًا وبطاقة إنتاجية مبدئية تبلغ 100 ألف طن سنويًا، ستكون من إنتاج شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ما يوفر منتجا أردنيا ينافس عالميا من حيث الجودة والأسعار، ويسهم في رفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة وتعزيز الأمن الغذائي الأردني، وإيجاد فرص عمل نوعية.
وأوضح أبو عابد أن المصنع الجديد يشكل إضافة نوعية لقطاع صناعة الإنتاج الحيواني في الأردن والسعودية، ويسهم بتغطية احتياجات قطاع الدواجن في البلدين الشقيقين من الأعلاف والمواد المصنعة، مؤكدا أهمية الشراكة مع شركة الفوسفات الأردنية في هذا الجانب.
وبموجب الاتفاقية، ستزود شركة مناجم الفوسفات الأردنية، المصنع باحتياجاته الكاملة من مادة حامض الفوسفوريك ضمن عقد زمني طويل الأمد، وبكمية تقدر بحوالي 100 ألف طن محلول.
-- (بترا)
ا م/م ف/ف ق
18/02/2024 13:57:47
MENAFN18022024000117011021ID1107868108
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