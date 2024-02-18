الميدالية البرونزية لمنتخب الكراتيه ببطولة سلسلة الاتحاد الدولي بقبرص

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 شباط (بترا) - ظفر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عمر شقرة اليوم الأحد، بالميدالية البرونزية، في الجولة الثانية من سلسلة الاتحاد الدولي K1 التي تقام في مدينة لارنكا القبرصية.
وجاء فوز شقرة بالميدالية البرونزية بعد فوزه اليوم على لاعب منتخب أوزبكستان أولوغبيك.
وافتتح اللاعب شقرة مشاركته ضمن منافسات وزن تحت 60 كغم بفوزه على لاعب منتخب ماكاو "سينغ" في دور الـ 64 وفي الدور التالي فاز لاعبنا على اللاعب الياباني هيروكي.
وواصل عمر شقرة تألقه وفاز في دور الـ 16 على اللاعب الإيراني أغداسي خورده قبل أن يحقق انتصاره الرابع على التوالي على حساب اللاعب الماليزي بريم كومار في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر نزاله في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الكولومبي، خوان ديفيد، لينتقل "شقرة" للعب على الميدالية البرونزية ويحقق الفوز اليوم على اللاعب الأوزبكي.
-- (بترا)
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18/02/2024 13:25:45
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