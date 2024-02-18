التربية والتعليم ... اهتمام ودعم ملكي وخطط إصلاح وتطوير مستمرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا) - عماد السعايدة- شهد قطاع التربية والتعليم اهتماما ملكياً كبيرا خلال مسيرة امتدت 25 عاما، حيث كان للتوجيهات الملكية والمتابعة المباشرة من جلالة الملك الدور الكبير في تطوير التعليم والانتقال به إلى مستوى يتوافق مع التطورات العالمية المعاصرة وتلبية حاجات سوق العمل.

وجاء مشروع التحديث الاقتصادي برؤية مستقبلية ثاقبة وشاملة للقطاعات كافة، ومنها قطاع التربية والتعليم حيث تم البدء بمشروعات طموحة لتطويره وتحسينه لتحقيق مخرجات تعليمية تنسجم مع اقتصاد المعرفة، وتوفير الدعم اللازم لتجهيز بيئات تعليمية مناسبة تتميز بالجودة.

وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة إن قطاع التعليم والعملية التربوية حظيت بالرعاية الملكية السامية باعتبارها محورا مهما في مسيرة التنمية الشاملة.

وأضاف إن جلالة الملك عبد الله الثاني يولي التعليم أقصى اهتماماته من حيث رسم السياسات العامة التي من شأنها أن تؤطر لمرحلة متقدمة في مسيرة التعليم، والاستثمار في العنصر البشري.

وبين أن الوزارة عملت على تحقيق الرؤى الملكية من خلال إنجازات سنوية تتضاعف في كل عام، مشيراً إلى امتلاك الأردن نظاما تربويا منافسا في مجتمع المعرفة العالمي عن طريق تنفيذ خطط التطوير التربوي لقطاع التعليم وحركات الإصلاح التربوي في المراحل المختلفة، بالإضافة إلى تطوير السياسات التربوية لتنفيذ الخطط الاستراتيجية الخاصة بتطوير العملية التعلمية التعليمية بعناصرها جميعًا.

وأشار إلى ان وزارة التربية والتعليم أولت اهتماما كبيرا في رفع كفايات المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات والقيادات وتنمية مسارهم الوظيفي، من خلال إعداد وثائق التنمية المهنية التي تمثلت في إعداد معايير التنمية المهنية للمعلمين، ومعايير التنمية المهنية للتخصصات المساندة، ومعايير التنمية المهنية للإداريين، ومعايير التعليم المهني للتخصصات المهنية ما قبل BTEC.

وبين انه من أبرز انجازات الوزارة إعداد برنامج الدبلوم المهني قبل الخدمة، إذ تم تحويل البرنامج من دبلوم مهني إلى دبلوم عالي واعتماده من مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وكذلك برنامج الدبلوم المهني قبل الخدمة للمعلمين المستجدين من خلال الجامعات الحكومية (2021-2022)، بالإضافة إلى تنمية قدرات المعلمين والاداريين من خلال تدريبهم على برامج متنوعة.

وأضاف أن من إنجازات الوزارة كذلك العمل على تطوير امتحان الثانوية العامة من خلال مشروع تطوير الثانوية العامة الذي يهدف إلى توزيع العبء الدراسي للامتحان على عامين مما يخفف من التوتر والضغط النفسي على الطلبة وأوليائهم، ولتكون دراسة الطالب مرتبطة بقبوله الجامعي بحيث يختار الطالب – ضمن حقول– مباحث تتسق مع التخصص الذي يرغب بدراسته في الجامعة، ويشمل التطوير أيضًا آليات عقد الامتحان بهدف رفع جودة الأوراق الامتحانية وتسهيل إجراءات عقد الامتحان من خلال بناء بنوك أسئلة للمباحث المختلفة ومراكز امتحانيه محوسبة.

وذكر العجارمة أن إنجازات إدارة التعليم المهني والإنتاج جاءت بناءً على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، التي تؤكد على الاهتمام بالتعليم المهني وتطويره، وحرصًا على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ومبادراتها وأولوياتها التي تعكس توجهات جلالة الملك نحو السير في تنفيذ الأنشطة الإجرائية التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن وتولي أهمية لامتلاك الطلبة المهارات اللازمة واكتساب الخبرات العملية وتطبيق المشاريع التعليمية والإنتاجية التي تدفع عجلة التنمية إلى التقدم والازدهار وتحسن من مستوى معيشة الفرد ورفع مستوى الدخل الفردي ودعم الاقتصاد الوطني تلبيةً لحاجات سوق العمل ومتطلباته.





بدورها، أشارت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر الشخاترة إلى أنه ومنذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، حظي قطاع التعليم بدعم متواصل ومتابعة مباشرة من جلالته، إيمانا منه بأن التعليم تنعكس آثاره بشكل مباشر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وقالت إن الوزارة عملت على تنفيذ العديد من البرامج لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025)، ورؤية الأردن (2025) وأهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى برامج الجاهزية الالكترونية لتمكين الكوادر البشرية في المستويات الإدارية المختلفة من استخدام التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل الأمثل، وكذلك التركيز على مكونات التعليم الرئيسية ومنها التعليم المبكر وتنمية الطفل، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، ومهارات العاملين، والمعلمين في مرحلة رياض الأطفال وتعزيز المشاركة المجتمعية لمواجهة الانخفاض في نسب الالتحاق بهذه المرحلة.

وبينت أن حجم الانجازات التي تحققت العام الماضي يعكس مدى حرص الوزارة في تنفيذ وتطبيق الرؤية الملكية في تحسين الواقع التعليمي في مدارس المملكة.

كما أوضحت أن الوزارة قد تسلمت عددًا من مشاريع إنشاء وصيانة المباني المدرسية خلال العام الماضي، اذ بلغ عدد المدارس المستلمة حوالي (27) مدرسة تضم (387) غرفة صفية، في حين بلغت عدد مشاريع الإضافات إلى المدارس حوالي (35) مشروعا تتضمن (280) غرفة صفية، إضافة إلى إنشاء حوالي (79) غرفة صفية لرياض الاطفال.





من جانبه أكد الخبير التربوي الدكتور محمود مساد أن الهاشميين آمنوا أن الانسان الأردني هو الأغلى ورأس المال البشري الذي تقوم على كفاياته وقدراته العالية نهضة الدولة وتطورها ومنعتها وازدهارها.

وأشار إلى أن هذا ما عبرّ عنه جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية، إذ قالها بصراحة ووضوح في جميع كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة، وتابعها بنفسه أحيانا كثيرة، وعقد الاجتماعات مع المعنيين بمسؤوليات هذا القطاع من أجل مناقشة خططهم التطويرية التي تطال إعداد الإنسان وتمكينه في كل من التعليم العام والعالي.

واضاف أن ما كتبه جلالته في أوراقه النقاشية وبالذات الورقة النقاشية السابعة ما يقترب من خطة إجرائية تضمن حال التطبيق الحصيف ما يرقى إلى إعداد جيل مفكر يمتلك الشخصية المتوازنة المبدعة المتشربة للقيم المحلية والعالمية المرغوبة، القادر على استشراف المستقبل ومواجهته بالمعرفة والمهارات والتحصين الكفيل بالانتقال بالأردن إلى مرحلة الدولة المدنية العادلة، التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة في أجواء من الاستقرار والأمان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة.

وقال لقد دعم جلالته النظام التربوي والتعليمي في كل ما يلزمه من إرادة سياسية، وموازنات مالية، واستشارات تربوية عالمية من خبراء ودول متقدمة ناجحة في الغرب والشرق.

وأوضح أنه لابد للحكومات من أن تعيد النظر بالمعايير والعمليات التي تحكم اختيار الموارد البشرية القيادية والإدارية والتدريسية، وتضبط إيقاع التعلم وبيئاته الحاضنة، مع تفعيل مبدأ المساءلة والشفافية مقابل المسؤولية في كل موقع ومهمة، وذلك من أجل تحقيق طموحات جلالته وتوجيهاته السامية.

بدوره أكد الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة انه منذ بداية تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، أولى جلالته التعليم أهمية خاصة لإدراكه دوره في تطوير وتنمية الموارد البشرية العصب الرئيس للاقتصاد الأردني.

وقال إن جلالته رعى في العام 2002 منتدى التعليم في أردن المستقبل، ولذا تبنى رؤية ملكية لتنمية الموارد البشرية من خلال التركيز على تطوير نظام وطني متكامل للموارد البشرية والتعليم والتدريب من خلال التركيز على الحاجات الحالية والمستقبلية.

وبين ان قطاع التعليم شهد تنفيذ مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة والذي ركز في مرحلته الأولى على إعادة توجيه أهداف السياسة التربوية واستراتيجياتها، من خلال الإصلاح الحكومي والإداري، وإصلاح الإدارة الحكومية وتطوير آليات صنع القرار المناسب لتحقيق النظام التربوي الموجه للمتعلّم، وعلى تغيير البرامج والممارسات التربوية.

وبين أنه تم التركيز في المرحلة الثانية من برنامج تطوير التعليم على توسيع الأثر النوعي للبرنامج وتعميقه في مرحلته الأولى، والتركيز على دور المدارس ومديريات الميدان للإصلاح (وإدارة الأداء، وتحسين وتطوير ومشاركة المجتمعات المحلية) من أجل تحسين تحصيل الطلبة، وذلك من خلال التغيير التنظيمي والتطوير المؤسسي لدعم وإعادة توزيع المسؤوليات، والمساءلة من أجل توفير التعليم النوعي والتركيز على ضرورة إيجاد تدريب مطّور للمعلمين ما قبل وأثناء الخبرة، ومراجعة المناهج وموارد التعلّم، لتنقيح ومواءمة نتاجات التعلّم حسب الصفوف والمواضيع وإدخال تحسينات على تقييم الطلبة، وزيادة فرص التعلّم الإلكتروني في المدارس، مع إيلاء اهتمام خاص لبرامج التربية الخاصة والخدمات، والتعليم المهني في وزارة التربية والتعليم وتوسيع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والمزيد من التحسين في توفير نوعية بيئات التعلّم، واستمر العمل على تطوير النظام فتم إنشاء المركز الوطني للمناهج والاختبارات والذي أخذ على عاتقه تطوير جميع المناهج الدراسية وبما ينسجم مع الرؤية الملكية.

وبحسب كتاب (الانتقال الكبير: الأردن في القرن الحادي والعشرين "ازدهار ومنعة") الذي أصدره صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني، تناول ما شهده الأردن، بقيادة جلالته، من انتقال كبير تجسد في مواصلة بناء المؤسسات، وانتقال المجتمع الأردني نحو الحداثة وتحسين نوعية الحياة، حيث أظهر الكتاب الاهتمام والرؤية الملكية بتطوير وتحسين قطاع التعليم على المجالات والأصعدة كافة.

وجاء في الكتاب أن الرؤية الملكية للتعليم عکست إدراكاً كبيراً بأن التعليم هو الرصيد الحقيقي لقوة الدولة والمجتمع، وأن لا مجال أمام الأردنيين لإثبات حضورهم والمنافسة في القرن الحادي والعشرين من دون تعليم حديث ونوعي، فالتعليم هو حجر الأساس لاقتصاد قوي، وهو بمثابة رأسمال حقيقي للمجتمع، وهو السبيل لإعداد الشباب الأردني ليكونوا مواطنين مسؤولين ونشيطين في المجتمع، فلا يمكن تحقيق الإصلاح الاقتصادي والاعتماد على الذات وبناء ثروات الأردنيين من دون تعليم جيد قائم على المهارات والكفايات، ولا يمكن تحسين نوعية حياة الأردنيين وتمكينهم من الوصول إلى خدمات عامة جيدة من دون تعليم مستدام ونوعي، ولا يمكن بناء دولة القانون والمساواة واستكمال التحول الديمقراطي والمشاركة والعدالة وتكافؤ الفرص من دون تعليم نوعي يمكن المواطنين من المسؤولية وممارسة الأدوار المناطة بهم.





وبين الكتاب الاهتمام الاستراتيجي المبكر الذي أولاه جلالة الملك للتعليم في مراحله كافة، بدءاً من مرحلة تنمية الطفولة المبكرة والتعليم ما قبل المدرسي، وصولا إلى دعم التعليم المستمر مدى الحياة، حيث انعكس دعما بارزا جعله في مقدمة الأولويات الوطنية، وفي عام 1999 بدأت أولى الخطوات على طريق تجسيد هذه الرؤية؛ وذلك حين وجه الملك الحكومة إلى إدخال اللغة الإنجليزية للمدارس الحكومية بدءا من الصف الأول، وأوعز بتعليم مهارات الحاسوب في المدارس الحكومية لردم الفجوة الرقمية التي بدأت تتشكل بين المدن والأرياف، وكذلك بين الأردن والعالم، وكانت تلك هي البداية لمشروع عملاق في حوسبة المدارس الحكومية أصبح الأردن رائدا فيه على مستوى المنطقة.

وجاء في الكتاب ان جلالة الملك جسد هذه الرؤية بالأقوال والأفعال على مدى ربع قرن، وفي عام 2004 وجه الملك رسالة إلى طلبة المدارس في اليوم الدراسي الأول قال فيها «وقد سعينا خلال السنوات الماضية بكل إخلاص إلى تهيئة البيئة المناسبة لتحديث التعليم عبر تمكين المعلم وتطوير المناهج التعليمية والأنشطة التربوية والنهوض بمرحلة التعليم ما قبل المدرسة وبناء المدارس المجهزة بالوسائل التعليمية وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة لتوفير مناخ مدرسي ملائم لعملية التعليم والتعلم.

وشهدت البلاد سلسلة من المبادرات الملكية في قطاع التعليم استهدفت الطلبة والمعلمين في مجملها وركزت على تحقيق عدالة التعليم وتكافؤ الفرص وتحديداً للطلبة في المناطق الأقل رعاية وتنمية، فقد أوعز جلالة الملك في بداية عهده بضرورة إيجاد مدارس للموهوبين، وبدأ الأردن عام 2001 تدشين مدارس للطلبة المتميزين في كل المحافظات.

وضمن المسار الدافع نحو تحقيق المزيد من العدالة والظروف الإنسانية الملائمة للطلبة، أطلقت في عام 2006 مبادرة الحقائب المدرسية التي استهدفت المدارس في المناطق النائية والفقيرة واستفاد منها في عامها الأول 110 آلاف طالب، وأطلق الملك في عام 2007 مبادرة التدفئة المدرسية التي وفرت حوالي 31 ألف مدفأة للمدارس الحكومية، وفي عام 2008 أوعز الملك بإعفاء جميع الطلبة في المدارس الحكومية من التبرعات المدرسية.

يضاف إلى ذلك سلسلة من المبادرات الملكية في مجال التعليم من أبرزها : مبادرة دعم صندوق إسكان المعلمين، ومبادرة جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية، وبرنامج التدريب العسكري، ومشروع التربية الوطنية، وغيرها العديد من المبادرات على مستوى التعليم المدرسي.

إلى جانب ذلك، تم إنشاء وتأهيل عدد من المدارس المهنية وتزويدها بالأجهزة والمعدات الحديثة، ودعم قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وخصصت المبادرات الملكية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، دعما كبيرا للتعليم من خلال إنشاء وصيانة أبنية مدرسية وإضافات صفية، وتجهيز المدارس الحكومية بالمختبرات العلمية والحاسوبية والمرافق اللازمة لممارسة الأنشطة المتنوعة، والتوسع في خدمات رياض الأطفال.

-- (بترا)

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