ملتقى اربد الثقافي ينظم ندوة حوارية بعنوان ثقافة المقاومة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 18 شباط (بترا) - نظم ملتقى اربد الثقافي وملتقى المرأة للعمل الثقافي وجمعية الدار للفنون التشكيلية، بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة اربد، مساء أمس السبت، ندوة حوارية بعنوان"ثقافة الَمقاومة"، بحضور حشد من الأدباء والمثقفين والمواطنين المهتمين من المحافظة.
وخلال الندوة التي أدار مفرداتها الدكتور خالد مياس، رحب رئيس الملتقى الدكتور خالد الشراري، بالمشاركين في الندوة وهم، الدكتور ماجد الزبيدي، والأستاذ الدكتور عبدالله بعيدات، والدكتور موفق السفار، والدكتور مهند ألداود، والدكتور عصام الدويري.
وأشاد جميع المتحدثين ببطولات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وفلسطين المحتلة، وبالصمود الأسطوري الذي تحقق منذ السابع من تشرين الأول الماضي، حيث ارتكزت جميع المداخلات على عدد من الحقائق أهمها، أن الروح النضالية عند أبناء الشعب الفلسطيني وصلت لمرحلة بث الرعب عند الجيش الإسرائيلي، كما نجحت المقاومة الفلسطينية في غزة بإيقاع خسائر كبيرة لم يشهدها الكيان الصهيوني منذ نشأته.
كما ثمن المتحدثون مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني، لأنه نجح بمخاطبة زعماء الدول بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ويسهم بتثبيته على تراب وطنه الذي تعرض لأبشع أنواع الاحتلال.
-- (بترا)
ع ع/أ م/ب ط
18/02/2024 13:03:10
MENAFN18022024000117011021ID1107868104
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