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ملتقى اربد الثقافي ينظم ندوة حوارية بعنوان ثقافة المقاومة

2/18/2024 2:28:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 18 شباط (بترا) - نظم ملتقى اربد الثقافي وملتقى المرأة للعمل الثقافي وجمعية الدار للفنون التشكيلية، بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة اربد، مساء أمس السبت، ندوة حوارية بعنوان"ثقافة الَمقاومة"، بحضور حشد من الأدباء والمثقفين والمواطنين المهتمين من المحافظة.
وخلال الندوة التي أدار مفرداتها الدكتور خالد مياس، رحب رئيس الملتقى الدكتور خالد الشراري، بالمشاركين في الندوة وهم، الدكتور ماجد الزبيدي، والأستاذ الدكتور عبدالله بعيدات، والدكتور موفق السفار، والدكتور مهند ألداود، والدكتور عصام الدويري.
وأشاد جميع المتحدثين ببطولات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وفلسطين المحتلة، وبالصمود الأسطوري الذي تحقق منذ السابع من تشرين الأول الماضي، حيث ارتكزت جميع المداخلات على عدد من الحقائق أهمها، أن الروح النضالية عند أبناء الشعب الفلسطيني وصلت لمرحلة بث الرعب عند الجيش الإسرائيلي، كما نجحت المقاومة الفلسطينية في غزة بإيقاع خسائر كبيرة لم يشهدها الكيان الصهيوني منذ نشأته.
كما ثمن المتحدثون مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني، لأنه نجح بمخاطبة زعماء الدول بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ويسهم بتثبيته على تراب وطنه الذي تعرض لأبشع أنواع الاحتلال.
-- (بترا)
ع ع/أ م/ب ط
18/02/2024 13:03:10

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