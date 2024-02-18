الأميرة دينا مرعد رئيسة للمجلس الاستشاري لجمعية إغاثة أطفال فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط(بترا)- أعلنت جمعية إغاثة أطفال فلسطين (PCRF) عن تشكيل مجلس استشاري فني جديد للجمعية، برئاسة سمو الأميرة دينا مرعد، وعضوية خبراء متخصصين من مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والاستجابة الإنسانية.

وشكل المجلس الجديد، خلال اجتماع عقدته الجمعية في عمان أخيرا، بحضور حوالي 200 عضو من المجتمع الخيري والطبي وقطاع الأعمال الأردني، وممثلين عن الجهات الداعمة والمانحة.

وقالت رئيسة الجمعية فيفيان خلف إن الجمعية تعمل منذ تأسيسها على المساهمة في تقديم الرعاية الطبية المجانية لآلاف الأطفال سنويا في فلسطين المحتلة، ممن لا يستطيعون الوصول إلى أنظمة الرعاية الصحية المحلية، وإرسال البعثات الطبية بالتعاون مع الداعمين.

كما عملت الجمعية -بحسب فيفيان- خلال الأشهر الأربعة الماضية على تقديم مساعدات إنسانية وطبية تزيد قيمتها عن 17 مليون دينار للأطفال في قطاع غزة، استجابة للازمة الإنسانية في القطاع، فيما عملت منذ تأسيسها على توفير الرعاية الطبية لنحو 2000 طفل فلسطيني خارج الأراضي المحتلة، ووصلت برامجها الإنسانية لنحو 130 ألف شخص.

وأسهمت الجمعية، أيضا في تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في فلسطين، من خلال إنشاء أقسام سرطان الأطفال في المستشفيات، ووحدة عناية مركزة، وقسم أمراض القلب في رام الله.

--(بترا)





ف ج

18/02/2024 12:50:44