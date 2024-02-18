الأميرة دينا مرعد رئيسة للمجلس الاستشاري لجمعية إغاثة أطفال فلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 شباط(بترا)- أعلنت جمعية إغاثة أطفال فلسطين (PCRF) عن تشكيل مجلس استشاري فني جديد للجمعية، برئاسة سمو الأميرة دينا مرعد، وعضوية خبراء متخصصين من مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والاستجابة الإنسانية.
وشكل المجلس الجديد، خلال اجتماع عقدته الجمعية في عمان أخيرا، بحضور حوالي 200 عضو من المجتمع الخيري والطبي وقطاع الأعمال الأردني، وممثلين عن الجهات الداعمة والمانحة.
وقالت رئيسة الجمعية فيفيان خلف إن الجمعية تعمل منذ تأسيسها على المساهمة في تقديم الرعاية الطبية المجانية لآلاف الأطفال سنويا في فلسطين المحتلة، ممن لا يستطيعون الوصول إلى أنظمة الرعاية الصحية المحلية، وإرسال البعثات الطبية بالتعاون مع الداعمين.
كما عملت الجمعية -بحسب فيفيان- خلال الأشهر الأربعة الماضية على تقديم مساعدات إنسانية وطبية تزيد قيمتها عن 17 مليون دينار للأطفال في قطاع غزة، استجابة للازمة الإنسانية في القطاع، فيما عملت منذ تأسيسها على توفير الرعاية الطبية لنحو 2000 طفل فلسطيني خارج الأراضي المحتلة، ووصلت برامجها الإنسانية لنحو 130 ألف شخص.
وأسهمت الجمعية، أيضا في تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في فلسطين، من خلال إنشاء أقسام سرطان الأطفال في المستشفيات، ووحدة عناية مركزة، وقسم أمراض القلب في رام الله.
--(بترا)
ف ج
18/02/2024 12:50:44
MENAFN18022024000117011021ID1107868103
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