الأردن والإمارات يواصلان الجهود لإسناد الأشقاء الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا) - أجرى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأحد، مباحثات رسمية مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، أكدا خلالها متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأشارا إلى أن علاقات البلدين التي أسسها الراحلان جلالة الملك الحسين بن طلال، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراهما، تسير اليوم إلى أعلى مستويات التنسيق، وهي علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والسعي نحو تحقيق مصلحة الشعبين الصديقين.

وشددا على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة والدفع بحل الدولتين، سبيلاً لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها حق إقامة الدولة المستقلة، مثلما أكدا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بوصفها خط الدفاع الأول في الحفاظ على هوية المدينة ومقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية، وضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

كما أكدا أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية العربية والدولية خدمة لصالح الشعبين الشقيقين وقضايا أمتينا العربية والإسلامية، وذلك بحضور أعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب وأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

وفي تصريحات صحفية عقب المباحثات قال الصفدي، إن جلالة الملك عبد الله الثاني، ومنذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة، عبر بوضوح عن موقف راسخ وثابت في الدفاع عن الأشقاء وضرورة وقف آلة الحرب والدفع بحل الدولتين كضامن لحق الأشقاء.

وأضاف أن الموقفين الأردني والإماراتي، متطابقان في الدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين وضرورة وقف الحرب على غزة والعمل على إيصال المساعدات العاجلة للأشقاء، مؤكداً أهمية ودور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وقال "إن الأردن يثمن الجهود الكبيرة والداعمة التي تقدمها الإمارات العربية المتحدة للأردن في مختلف المجالات"، مؤكدا أن أمن واستقرار كلا البلدين الشقيقين كلٌ لا يتجزأ، وأن لديهما الحق في الدفاع عن سلامة أراضيهما واتخاذ الإجراءات الكفيلة لذلك، والعمل على رفع سوية التعاون المشترك في مواجهة الإرهاب.

وأكد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وضرورة العمل على تعزيز التعاون البرلماني وتفعيل عمل لجان الأخوة البرلمانية المشتركة والبناء على العلاقات الاستراتيجية، بما يعود بالنفع على صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

فيما قال غباش، "إننا ننظر بأهمية كبيرة إلى الجهود الكبيرة والجولات التي يجريها جلالة الملك عبد الله الثاني، من أجل توضيح الحقائق إزاء ما يجري في غزة والأراضي الفلسطينية، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على تسهيل وصول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة".

وأكد أهمية ودور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات رغم الأعباء السياسية والاقتصادية التي يتعرض لها الأردن، مشيراً إلى تطابق الموقفين الأردني والإماراتي الداعي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأشار غباش، إلى متانة العلاقة الأردنية الإماراتية التي أرساها المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وجلالة الملك الحسين بن طلال، والتي تسير بتعاون وثيق اليوم بقيادة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكداً أن مثل هذه الزيارات المتبادلة من شأنها تعزيز العمل البرلماني المشترك والتنسيق من أجل اتخاذ مواقف متطابقة خدمة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر المباحثات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، الدكتور أحمد عيـد المنصوري، وحشيمـة ياسـر الغفاري، وسالم راشـد المفتـول، وسلطان سالــم الزعابي، ومحمد أحمد اليمـاحي، وناعمة عبد الله الشرهان، ونجلاء علي الشامسي، والأمين العام للمجلس الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، والأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس طارق أحمد المـرزوقي.

وعن جانب مجلس النواب حضرها، النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، ومساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية غازي الذنيبات، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية خلدون حينا.

--(بترا)

م خ/أ م/ب ط

18/02/2024 12:27:03