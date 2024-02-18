وليد سعد وخالد تاج الدين وعزيز الشافعى ومدين يحضرون ليال مصرية سعودية

حرص عدد من صناع المزيكا على حضور حفلات "ليال مصرية سعودية" التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه، بدار الأوبرا المصرية، منهم: الشاعر خالد تاج الدين ووليد سعد وعزيز الشافعي وتامر حسين ومدين.

وحضر عدد من الفنانين على السجادة الحمراء الخاصة بأولى حفلات "ليال مصرية سعودية" التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه، بدار الأوبرا المصرية منهم، الهضبة عمرو دياب، محمد فؤاد، محمد أنور، وحسن الشافعى، وأكرم حسني، أشرف عبد الباقى، الإعلامي شريف عامر، المايستر نادر عباسي، شيكو، محمد عبد الرحمن توتا، محمد الحلو، خالج عجاج، الإعلامية منى الشاذلى، محمد علاء، حسام الحسينى، أحمد فهمي، سيد رجب، السيناريست مدحت العدل، رامى جمال.

وحضر كل من: آسر ياسين، وإسعاد يونس، والمخرج هاني خليفة، وعارفة عبد الرسول، والهام شاهين، وخيرى بشارة، والموسيقار صلاح الشرنوبي، والإعلامي أحمد موسى، والإعلامية جاسمين طه، و النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، والمنتج حمدى بدر، مصطفى قمر، المطرب والممثل أحمد فهمي، أيمن بهجت قمر، الموسيقار هاني شنودة، والمايسترو سليم سحاب، والمطربة مي فاروق، الملحن عمرو مصطفى.كما حضر كل من: النجم كريم عبد العزيز، والمخرج بيتر ميمى، نادية الجندي، نيللى كريم، يسرا، مي عز الدين، دينا الشربيني، صلاح عبد الله، هشام ماجد، المنتج جمال العدل، الفنان خالد الصاوى، الإعلامي عمرو أديب، الإعلامي محمد الباز، وحسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجى، بيومى فؤاد، ليلى علوي، هيثم شاكر، ومصطفى كامل، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، والمخرج رامى إمام، ومحمد محمود عبد العزيز والمنتج ريمون مقار.الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ - رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية - وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وتذاع الحفل على الهواء مباشرة من خلال قناتى DMC والحياة.وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية بعد لقائها مع المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.وتقام الحفل على هامش التعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه السعودية لتقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة بينهما في دار الأوبرا المصرية، متمثلة في مجموعة من الحفلات المشتركة فى مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرح عالمي أو مصري معاصر.



