3 أبراج تتحسن حالتها العاطفية هذا الأسبوع.. تتحلَ بالشجاعة وتدافع عن حبها

(MENAFN
- Youm7) خلال الفترة من 19 إلى 25 فبراير 2024 نشهد عدة أحداث فلكية منها اقتران كوكب الزهرة بالمريخ، ومحازاة القمر لعطارد بالإضافة إلى اكتمال القمر في برج العذراء. وهي الأحداث التي تؤثر على الحياة العاطفية لمواليد 3 أبراج، فوفقًا لموقع "Your Tango" هذه الأبراج تستطيع أن تفتخر بتحسن حياتها العاطفية. ستكون هذه الأبراج قادرة على الدفاع عن حياتهم العاطفية والقتال من أجل ما يرونه صحيحًا في الحب والرومانسية والتفاني.
3 أبراج تتحسن حالتها العاطفية هذا الأسبوع
برج الثور
إذا ركّزت تفكيرك على الأشياء الإيجابية في العلاقة بدلاً من السلبيات، ستجد أن الجانب الإيجابي يفوق السلبي بكثير. ستكون هذه الفترة فرصة جيدة لك للتركيز على ما هو جيد في العلاقة وقتل الشكوك التي تعترض طريقك. ستجد نفسك قادرًا على القتال من أجل ما هو جيد وستشهد تحسنًا كبيرًا في حياتك العاطفية.
برج العذراء
ستجد أنك قادر على التواصل بشكل جيد مع شريك حياتك خلال هذا الأسبوع. قد يكون هناك تحسن كبير في مستوى الاتصال والتفاهم بينكما. إذا تمكنت من تذكر أن شريك حياتك هو صديقك المقرب وأن التواصل المفتوح والصادق هو المفتاح للعلاقة الناجحة، فستجد أن هذا الأسبوع يحمل الكثير من الإمكانيات الإيجابية بالنسبة لكما.
برج الحوت
قد لا تكون علاقتك دائمًا سلسة مع شريك حياتك، ولكن هذا الأسبوع قد يتعرض لتقييم سلبي من قبل أحد أفراد عائلتك. ستجد نفسك مستعدًا للدفاع عن شريك حياتك بشكل قوي وعنيد. ستظهر قوتك وشجاعتك في مواجهة أي انتقادات توجه لشريك حياتك. ستكون ملتزمًا بعلاقتك وستدافع عنها بكل قوتك.
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