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3 أبراج تتحسن حالتها العاطفية هذا الأسبوع.. تتحلَ بالشجاعة وتدافع عن حبها

2/18/2024 2:26:30 PM
(MENAFN- Youm7) خلال الفترة من 19 إلى 25 فبراير 2024 نشهد عدة أحداث فلكية منها اقتران كوكب الزهرة بالمريخ، ومحازاة القمر لعطارد بالإضافة إلى اكتمال القمر في برج العذراء. وهي الأحداث التي تؤثر على الحياة العاطفية لمواليد 3 أبراج، فوفقًا لموقع "Your Tango" هذه الأبراج تستطيع أن تفتخر بتحسن حياتها العاطفية. ستكون هذه الأبراج قادرة على الدفاع عن حياتهم العاطفية والقتال من أجل ما يرونه صحيحًا في الحب والرومانسية والتفاني.




3 أبراج تتحسن حالتها العاطفية هذا الأسبوع

برج الثور
إذا ركّزت تفكيرك على الأشياء الإيجابية في العلاقة بدلاً من السلبيات، ستجد أن الجانب الإيجابي يفوق السلبي بكثير. ستكون هذه الفترة فرصة جيدة لك للتركيز على ما هو جيد في العلاقة وقتل الشكوك التي تعترض طريقك. ستجد نفسك قادرًا على القتال من أجل ما هو جيد وستشهد تحسنًا كبيرًا في حياتك العاطفية.


برج العذراء
ستجد أنك قادر على التواصل بشكل جيد مع شريك حياتك خلال هذا الأسبوع. قد يكون هناك تحسن كبير في مستوى الاتصال والتفاهم بينكما. إذا تمكنت من تذكر أن شريك حياتك هو صديقك المقرب وأن التواصل المفتوح والصادق هو المفتاح للعلاقة الناجحة، فستجد أن هذا الأسبوع يحمل الكثير من الإمكانيات الإيجابية بالنسبة لكما.


برج الحوت
قد لا تكون علاقتك دائمًا سلسة مع شريك حياتك، ولكن هذا الأسبوع قد يتعرض لتقييم سلبي من قبل أحد أفراد عائلتك. ستجد نفسك مستعدًا للدفاع عن شريك حياتك بشكل قوي وعنيد. ستظهر قوتك وشجاعتك في مواجهة أي انتقادات توجه لشريك حياتك. ستكون ملتزمًا بعلاقتك وستدافع عنها بكل قوتك.
















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