نسيت أنساك.. أخطاء تقع فيها المرأة بعد الانفصال تؤخر الموف أون

MENAFN - Youm7) بعدالانفصالالعاطفي يمر الكثير من الأشخاص بمشاعر صعبة وتحديات عاطفية، قد يكون من الطبيعي أن تشعر المرأة بالحنين والتعلق بحبيبها السابق، ولكن هناك بعض الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها وتزيد من تعلقها به، إليك بعض الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها وفقًا لموقع yourtango" للعلاقات:صور كتير على السوشيال ميديا

بعد الانفصال تريد بعض النساء أن تظهر في صورة مبهجة وفى أماكن مختلفة حتى توصل لها رسالة أنها بخير بدونه وأن تظهر مدى نجاحها في التعامل مع الانفصال، ولكن في حقيقة الأمر قد يكون التقاط صور شخصية وإظهار مدى سعادتك بعد الانفصال ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي طريقتك لإخفاء مشاعرك بينما ما تحتاجينه فعلاً للتعافي بشكل أسرع، هو أن تمنحي مشاعرك الاعتراف والقبول وتمنحي نفسك الحق في الحزن.

تغيير تسريحة الشعر

إن إجراء تغييرات جذرية على شعرك يمكن أن يجعلك تشعرين بالقوة والاستعداد لبداية جديدة لحياتك و إنه يظهر أنك على استعداد للتخلي عن الماضي والسير في طريق جديد يمكن أن يكون تغيير تصفيفة شعرك أمرًا ممتعًا ومنشطًا. لكن تأكدي من أنك تفعل ذلك من أجل نفسك وليس لجذب انتباه حبيبك السابق.









السفر للأسباب الخاطئة

يعد السفر أحد أكثر الطرق فعالية للمضي قدمًا بعد الانفصال. يساعدك على تصفية ذهنك وتسريع عملية الشفاء وإنه أيضًا وسيلة إلهاء مثالية لألم قلبك ويمكن أن يساعدك في إثبات استعدادك للمضي قدمًا.

ولكن قد يزيد الأمور سوءًا أن تختاري تحديدًا القيام بالرحلة التي خططتى لها مع حبيبك السابق، أو تذهبي إلى مكان اعتدتما على السفر إليه.









-ملاحقته على وسائل التواصل الاجتماعى

غالبًا ما تقوم العديد من النساء بحذف الصور أو إلغاء متابعتها أو حظر حبيبها السابق على وسائل التواصل الاجتماعي، أحيانًا يكون ذلك فقط من أجل الانتقام لكرامتك أو إظهار قوة مزعومة، بينما تتابعين الحساب من حساب آخر وهمي أو عن طريق الأصدقاء. وهذا خطأ كبير فعندما تقومي بفحص حسابات حبيبك السابق بشكل متكرر، يجعلك تشعرين بالسوء ويذكرك بمدى انزعاجك.

- تتحدثين باستخفاف عن حبيبك السابق

بعض النساء يفعلن هذا مع شريكهن السابق، خاصة إذا انتهت العلاقة بشكل سيء

ظنًا أن لتشهير بحبيبك السابق أمام الأصدقاء والعائلة على البدء في كره حبيبك السابق. إنه يقنعك أن علاقتك كانت أسوأ شيء حدث لك.

ومع ذلك، فإن هذا يجعله دائمًا محور حديثك ويمنعك من تجاوزه ويجعلك تشعرين بالسوء تجاه نفسك.









قضاء وقت مع أصدقاء لا يناسبونك

يعد قضاء الوقت مع الأصدقاء بعد الانفصال إحدى الطرق الجيدة للتعامل مع انكسار القلب، أصدقاؤك الحقيقيون هم الأشخاص الموجودون دائمًا من أجلك مهما كان الأمر. أنت بحاجة إلى الأشخاص من حولك، خاصة في مثل هذه الأوقات، لأنهم يقللون من الشعور بأنك تُركت وحيدة وغير محبوبة، ومع ذلك، قد يكون هناك أشخاص يسحبونك إلى الأسفل، أو يجعلونك تشعرين بالسوء، أو يستمتعون بمناقشة الدراما الخاصة بك. اختاري الأشخاص الإيجابيين والمشجعين لقضاء بعض الوقت معهم بعد الانفصال.