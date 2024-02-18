نسيت أنساك.. أخطاء تقع فيها المرأة بعد الانفصال تؤخر الموف أون

(MENAFN
- Youm7) بعد
الانفصال
العاطفي يمر الكثير من الأشخاص بمشاعر صعبة وتحديات عاطفية، قد يكون من الطبيعي أن تشعر المرأة بالحنين والتعلق بحبيبها السابق، ولكن هناك بعض الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها وتزيد من تعلقها به، إليك بعض الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها وفقًا لموقع yourtango" للعلاقات:
صور كتير على السوشيال ميديا
بعد الانفصال تريد بعض النساء أن تظهر في صورة مبهجة وفى أماكن مختلفة حتى توصل لها رسالة أنها بخير بدونه وأن تظهر مدى نجاحها في التعامل مع الانفصال، ولكن في حقيقة الأمر قد يكون التقاط صور شخصية وإظهار مدى سعادتك بعد الانفصال ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي طريقتك لإخفاء مشاعرك بينما ما تحتاجينه فعلاً للتعافي بشكل أسرع، هو أن تمنحي مشاعرك الاعتراف والقبول وتمنحي نفسك الحق في الحزن.
تغيير تسريحة الشعر
إن إجراء تغييرات جذرية على شعرك يمكن أن يجعلك تشعرين بالقوة والاستعداد لبداية جديدة لحياتك و إنه يظهر أنك على استعداد للتخلي عن الماضي والسير في طريق جديد يمكن أن يكون تغيير تصفيفة شعرك أمرًا ممتعًا ومنشطًا. لكن تأكدي من أنك تفعل ذلك من أجل نفسك وليس لجذب انتباه حبيبك السابق.
السفر للأسباب الخاطئة
يعد السفر أحد أكثر الطرق فعالية للمضي قدمًا بعد الانفصال. يساعدك على تصفية ذهنك وتسريع عملية الشفاء وإنه أيضًا وسيلة إلهاء مثالية لألم قلبك ويمكن أن يساعدك في إثبات استعدادك للمضي قدمًا.
ولكن قد يزيد الأمور سوءًا أن تختاري تحديدًا القيام بالرحلة التي خططتى لها مع حبيبك السابق، أو تذهبي إلى مكان اعتدتما على السفر إليه.
-ملاحقته على وسائل التواصل الاجتماعى
غالبًا ما تقوم العديد من النساء بحذف الصور أو إلغاء متابعتها أو حظر حبيبها السابق على وسائل التواصل الاجتماعي، أحيانًا يكون ذلك فقط من أجل الانتقام لكرامتك أو إظهار قوة مزعومة، بينما تتابعين الحساب من حساب آخر وهمي أو عن طريق الأصدقاء. وهذا خطأ كبير فعندما تقومي بفحص حسابات حبيبك السابق بشكل متكرر، يجعلك تشعرين بالسوء ويذكرك بمدى انزعاجك.
- تتحدثين باستخفاف عن حبيبك السابق
بعض النساء يفعلن هذا مع شريكهن السابق، خاصة إذا انتهت العلاقة بشكل سيء
ظنًا أن لتشهير بحبيبك السابق أمام الأصدقاء والعائلة على البدء في كره حبيبك السابق. إنه يقنعك أن علاقتك كانت أسوأ شيء حدث لك.
ومع ذلك، فإن هذا يجعله دائمًا محور حديثك ويمنعك من تجاوزه ويجعلك تشعرين بالسوء تجاه نفسك.
قضاء وقت مع أصدقاء لا يناسبونك
يعد قضاء الوقت مع الأصدقاء بعد الانفصال إحدى الطرق الجيدة للتعامل مع انكسار القلب، أصدقاؤك الحقيقيون هم الأشخاص الموجودون دائمًا من أجلك مهما كان الأمر. أنت بحاجة إلى الأشخاص من حولك، خاصة في مثل هذه الأوقات، لأنهم يقللون من الشعور بأنك تُركت وحيدة وغير محبوبة، ومع ذلك، قد يكون هناك أشخاص يسحبونك إلى الأسفل، أو يجعلونك تشعرين بالسوء، أو يستمتعون بمناقشة الدراما الخاصة بك. اختاري الأشخاص الإيجابيين والمشجعين لقضاء بعض الوقت معهم بعد الانفصال.
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