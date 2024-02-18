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الاكستنشن يتغسل إزاي وكام مرة؟ كل ما تحتاجي معرفته عن العناية بوصلات الشعر

2/18/2024 2:26:27 PM
(MENAFN- Youm7) يمكن أن تكون وصلات الشعر "الإكستنشن" حلاً مؤقتًا لأي مشكلة سواء لمشاكل الشعر الخفيف أو القصير ويمكن أن تمتزج وصلات الشعر في الأطوال حتى تصل إلى النتيجة المرجوة، ولكن قد تواجه صعوبة في التعامل مع وصلة الشعر من حيث تنظيفها والاهتمام بها، لذلك نقدم لكِ طرق غسل الاكستنشن والاهتمام بها وفقا لما ذكره موقع instyle.





متى نغسل وصلات الشعر؟


يجب غسل وصلات الشعر عندما يصبح الشعر غير نظيف أو ملوث ولاحظتِ تجمع الزيوت الطبيعية أو تراكم منتجات الشعر أو الأوساخ عليه فهذا يعني أنه حان الوقت لغسل الوصلات. وحتى إذا لم تلاحظي اتساخ وصلات الشعر يوصي خبراء الشعر بغسلها من مرة إلى اثنين في الأسبوع.

طريقة غسل وصلات الشعر: الخطوة الأولى "اختيار الشامبو"


يوصي معظم خبراء وصلات الشعر بالشامبو الخالي من الكبريتات قد لا تنتج المنتجات الخالية من الكبريتات رغوة كثيرة، لكنها تحافظ على سلامة وصلات شعرك، وهو الأمر الأكثر أهمية تجنبي التركيبات التي تحتوي على الزيوت أو المستخلصات أو الحرير المتحلل أو بروتين القمح أو السيليكون.

-الخطوة الثانية "فك التشابك قبل غسلها"

يجب تجنب العقد والتشابك عن طريق فك تشابك الشعر بلطف قبل غسلها
استخدمي مشطًا واسع الأسنان ، أو أي فرشاة أخرى مناسبة لتمديد الشعر، ثم قومي بالتحرك من أطراف الشعر.



-الخطوة الثالثة"التطهير"

يمكنك غسله كالشعر الطبيعي
لكن تأكدي من فركه جيدًا وإزالة أي تراكم للزيت وتجنبي استخدام الماء الساخن بشكل مفرط لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف بصيلات الشعر.

-الخطوة الرابعة "تجفيفها في الهواء"

من المستحسن عصر أي ماء زائد من شعرك بلطف لتجنب تجفيفه بالمنشفة، مما قد يؤدي إلى تهيج البشرة، ولكن أحد أفضل الأشياء المتعلقة بوصلات الشعر هو أنه يمكنك تجفيف شعرك بالهواء.












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