الاكستنشن يتغسل إزاي وكام مرة؟ كل ما تحتاجي معرفته عن العناية بوصلات الشعر

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- Youm7) يمكن أن تكون وصلات الشعر "الإكستنشن" حلاً مؤقتًا لأي مشكلة سواء لمشاكل الشعر الخفيف أو القصير ويمكن أن تمتزج وصلات الشعر في الأطوال حتى تصل إلى النتيجة المرجوة، ولكن قد تواجه صعوبة في التعامل مع وصلة الشعر من حيث تنظيفها والاهتمام بها، لذلك نقدم لكِ طرق غسل الاكستنشن والاهتمام بها وفقا لما ذكره موقع instyle.
متى نغسل وصلات الشعر؟
يجب غسل وصلات الشعر عندما يصبح الشعر غير نظيف أو ملوث ولاحظتِ تجمع الزيوت الطبيعية أو تراكم منتجات الشعر أو الأوساخ عليه فهذا يعني أنه حان الوقت لغسل الوصلات. وحتى إذا لم تلاحظي اتساخ وصلات الشعر يوصي خبراء الشعر بغسلها من مرة إلى اثنين في الأسبوع.
طريقة غسل وصلات الشعر: الخطوة الأولى "اختيار الشامبو"
يوصي معظم خبراء وصلات الشعر بالشامبو الخالي من الكبريتات قد لا تنتج المنتجات الخالية من الكبريتات رغوة كثيرة، لكنها تحافظ على سلامة وصلات شعرك، وهو الأمر الأكثر أهمية تجنبي التركيبات التي تحتوي على الزيوت أو المستخلصات أو الحرير المتحلل أو بروتين القمح أو السيليكون.
-الخطوة الثانية "فك التشابك قبل غسلها"
يجب تجنب العقد والتشابك عن طريق فك تشابك الشعر بلطف قبل غسلها
استخدمي مشطًا واسع الأسنان ، أو أي فرشاة أخرى مناسبة لتمديد الشعر، ثم قومي بالتحرك من أطراف الشعر.
-الخطوة الثالثة"التطهير"
يمكنك غسله كالشعر الطبيعي
لكن تأكدي من فركه جيدًا وإزالة أي تراكم للزيت وتجنبي استخدام الماء الساخن بشكل مفرط لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف بصيلات الشعر.
-الخطوة الرابعة "تجفيفها في الهواء"
من المستحسن عصر أي ماء زائد من شعرك بلطف لتجنب تجفيفه بالمنشفة، مما قد يؤدي إلى تهيج البشرة، ولكن أحد أفضل الأشياء المتعلقة بوصلات الشعر هو أنه يمكنك تجفيف شعرك بالهواء.
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