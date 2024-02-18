معجزة الدكتورة حنان.. محت أميتها بعد الـ50 وتغلبت على السرطان وإعاقة ابنها

MENAFN - Youm7) هي الأم المعجزة، في نهاية الأربعينيات من عمرها، بدأت رحلة محو الأمية، حتى وصلت للدكتوراه ، ورغم إصابتها بالسرطان، لم تنس أنها أم لخمسة أبناء، بينهم طفل من ذوى الهمم، وتحملت مسئوليتهم وحدها بعد رحيل الزوج إثر معركة مع المرض، قصة طويلة بطلتها "الدكتورة حنان" مليئة بالتحديات والقوة والمفاجآت.





الدكتورة حنان

حنان عاشت مع زوجها حياة سعيدة رغم بساطتها الشديدة، وتقول لـ"اليوم السابع": عشت مع زوجى قبل وفاته 30 سنة كأنهم 30 يوما في الجنة، عملت معه يدًا بيد ساعدته في كل شيء، عملت في أماكن كثيرة وأشياء كثيرة كى أساعده على المعيشة وتربية أبنائنا، رغم كل هذا التعب كنا سعداء والحياة جميلة، رغم ذلك كنت أشعر أن هنا شيء ينقصني لأنني غير متعلمة.



الأام مع ابنها المفاجآت في انتظار حنان

في سن الأربعين كانت المفاجآت في انتظار السيدة السمراء لقد اكتشفت حنان أنها مصابة بالمرض اللعين، بالتزامن مع مرض زوجها أيضًا وفجأة أصبح البيت الصغير الذي تعيش فيه حنان في عزبة خير الله يضم 3 يحتاجون إلى رعاية خاصة " الابن "مصطفى" الذى ولد من ذوى الهمم والذى اعتادت الأم أن تصحبه إلى جلسات التخاطب والسمع وجلسات العلاج الطبيعي كونه لا يستطيع المشى، وزوجها الذى يحتاج رعاية خاصة، وهى مريضة السرطان "الرحم"، وتحتاج جراحة ورعاية خاصة.

حنان تذاكر





من الألم يخرج شعاع النور

تقول حنان: هذه المرحلة كانت من أصعب المراحل التي مرت عليا، كنت أعمل في احدى الأماكن وحدث موقف من رئيسي في العمل شعرت فيه بإهانة كبيرة لأنني كنت أمية، فرجعت البيت وبكيت بكاء شديد لزوجي وحيكت له ما حدث فشجعني على الالتحاق بفصول محو الأمية، في تلك الظروف المرضية الصعبة، شعرت وقتها بشعاع من الأمل والنور، كانت المسئولية كبيرة جدًا، اليوم الطبيعي

هو 24 ساعة، ولكن يومي كان 48 ساعة، ما بين الغسيل والطبيخ وتنظيف البيت ومذاكرة الولاد والمذاكرة لدروسي كنت أستيقظ في الساعة الثالثة فجرًا لأذاكر، والاهتمام بزوجي سواء كان في البيت أو كان محجوز في المشفى، أو كنت مع ابنى في جلسات التخاطب والعلاج الطبعي، حتى اجتزت الابتدائية والاعدادية والثانوية والتحقت بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان. وبعدها حصلت على الماجستير والأن أعد للدكتوراه في علم النفس.

حنان لم يشعر أحد بمعاناة حنان

تلك السنوات لم تمر على حنان مرور الكرام ولكنها تركت أثرًا كبيرًا، فقد توفى زوجها، تقول حنان "الزوج هو سقف البيت ولما يموت كأن الواحد اتعرى، أنا اتألمت جدًا بعد وفاة زوجى والحمل تقل أوى تربية الولاد وجوازهم، وتعلمهم، أنا تعبت بعد وفاته على كان بيساعدنى وبيدعمني".

حنان مع بناتها العلم حرك الساكن

أما عن الابن من ذوي الهمم مصطفى فهو قصة أخرى فما فعلته حنان مع ابنها كان بمثابة معجزة، في البداية كان الاهتمام بالابن تقليدًيا كما فعل كل أم وربة أسرة تذهب به إلى الجلسات المعتادة، ولكن بعد أن تعلمت حنان، أدركت أن هناك تدريبات لا بد أن تمارسها مع ابنها في البيت ودروس تحافظ على ممارستها معه يوميًا جنبًا إلى جنب مع جلسات التخاطب والعلاج الطبيعي الحركي، حتى أصبح يمشي على قدميه، ينطق بحروف مفهومة ويكتب ويرسم، والتحق بالمدرسة وتدرج في مراحلها حتى حصل على دبلوم الصناعى قسم الزخرفة .

حنان مع الشهادات والتدريبات ما تتمناه حنان الوظيفة والعمل

رغم النجاح الذى وصلت له حنان إلا أنها تشعر ببعض من المرار في الحلق بسبب سنين عمرها التي جاهدت فيها حتى وصلت إلى تلك المرحلة العلمية، فسنها تجاوز الخمسين بستة سنوات، وحين تذهب للتقدم إلى أي وظيفة حكومية أو غير فيعوقها سنها رغم الكم الهائل من الشهادات التي حصلت عيها، تقول حنان: أنا بداخلى طاقة وأستطيع أن أعمل بقوة أكثر من الشباب الصغير في نطاق دارستى وفهمى، بدخلى أفكار جديدة أود تطبيقها في مجال علم النفس والإجتماع أريد تطبيقها، لقد نجحت في تطبيقها على ابنى مصطفى من ذوى الهمم كانت إعاقته حركية وذهنية، طبيقت عليه دراستى وافكارى حتى استطاع أن يمشي ويكمل دراسته ويحصل على دبلوم صناعى، أنا فخورة بنفسي وأبنائي فخورين بين ولا ينقصنى سوى الوظيفة.





شهادات الدكتوراه ما فيش مستحيل

تختم حنان حوارها لـ" اليوم السابع" قائلة:

ما فيش حاجة اسمها يأس ولا مستحيل ولا الدنيا وقفت، خليكى وثقة من اللى جواكى عشان تقدرى توصلى للى إنت عاوزاه، أنا لما اتهنت اتألمت ولما اتألمت اتعلمت".