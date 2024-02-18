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3 أبراج تفكيرها استراتيجي وشاطرة في صيد العقارب.. الدلو أخطرها

2/18/2024 2:26:27 PM
(MENAFN- Youm7) بالكثير من الترقب استقبل الجمهور البوستر والفيديو الترويجي لمسلسل النجمة غادة عبد الرازق في موسم رمضان 2024 والذي حمل اسم "صيد العقارب" ، ولم يتم الكشف عن الكثير من التفاصيل حول قصة المسلسل، إلا أن "البرومو" يكشف عن دراما اجتماعية مشوقة، لقصة امرأة تخوض صراعًا شائكًا في عالم الأعمال.







وربط مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بين هذا الدور والأدوار السابقة للنجمة التي اشتهرت بدور المرأة القوية التي تجيد استعادة حقها بذكاء وتفكير استراتيجي، والانتقام من كل من يحاول إيذائها. وهو ما يذكرنا بصفات مواليد 3 أبراج فلكية معروفة بتفكيرها الاستراتيجي الذي يجعلها ماهرة في "صيد العقارب" والإيقاع بالأعداء:



أبراج شاطرة في "صيد العقارب"

برج الجدي
الجدي هو برج ترابي يحكمه كوكب زحل، ويُعرف بطبيعته العملية والطموحة. يتفوق مواليد برج الجدي في التخطيط للمدى البعيد ووضع الأهداف مما يجعلهم ناجحين للغاية في وضع الخطط الطويلة والصبورة للإيقاع بأعدائهم والنجاة في أي معركة. ويتبع مواليد برج الجدي الأسلوب المنهجي في المهام وتحديد الأهداف، وهذا ما يجعلهم من الاستراتيجيين المهرة، ويمكنهم تقسيم الأهداف المعقدة إلى خطوات وأهداف قصيرة المدى.


برج الدلو
الدلو هو برج هوائي يحكمه كوكب أورانوس، وعادة ما يُرتبط بالأصالة والتفكير المستقبلي. يتمتع برج الدلو بقدرة على رؤية الصورة الكبيرة وتصور الحلول المبتكرة. قدرتهم على التفكير خارج الصندوق وتحدي المعايير التقليدية يجعلهم مفكرين استراتيجيين يأخذون في الاعتبار مجموعة واسعة من الاحتمالات ويجعلهم ينجحون في "صيد العقارب" بطريقة مبتكرة جدًا وغير متوقعة.


برج الجوزاء
الجوزاء هو برج هوائي آخر يحكمه كوكب عطارد، ويُميزه الفضول الفكري والقدرة على التكيف وهذا ما يمنحه قوة كبيرة في مواجهة المآزق التي يحاول الأعداء توريطهم بها. يتفوق برج الجوزاء في جمع المعلومات وتحليل البيانات وهو ما يجعلهم ينجحون في التفوق على الخصوم بكل سهولة بمجرد أن يحصلوا على أي معلومة ولو كانت صغيرة. تسمح لهم مهارات التواصل الفعالة بنقل الأفكار والخطط بوضوح للآخرين ويتمتعون بقدرة عالية على الإقناع مما يجعلهم قادرين على استقطاب حلفاء لهم في مواجهة أعدائهم.



مسلسل "صيد العقارب" يعرض على إحدى قنوات المتحدة خلال شهر رمضان 2024 وهو مسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.












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