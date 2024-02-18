3 أبراج تفكيرها استراتيجي وشاطرة في صيد العقارب.. الدلو أخطرها

(MENAFN
- Youm7) بالكثير من الترقب استقبل الجمهور البوستر والفيديو الترويجي لمسلسل النجمة غادة عبد الرازق في موسم رمضان 2024 والذي حمل اسم "صيد العقارب" ، ولم يتم الكشف عن الكثير من التفاصيل حول قصة المسلسل، إلا أن "البرومو" يكشف عن دراما اجتماعية مشوقة، لقصة امرأة تخوض صراعًا شائكًا في عالم الأعمال.
وربط مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بين هذا الدور والأدوار السابقة للنجمة التي اشتهرت بدور المرأة القوية التي تجيد استعادة حقها بذكاء وتفكير استراتيجي، والانتقام من كل من يحاول إيذائها. وهو ما يذكرنا بصفات مواليد 3 أبراج فلكية معروفة بتفكيرها الاستراتيجي الذي يجعلها ماهرة في "صيد العقارب" والإيقاع بالأعداء:
أبراج شاطرة في "صيد العقارب"
برج الجدي
الجدي هو برج ترابي يحكمه كوكب زحل، ويُعرف بطبيعته العملية والطموحة. يتفوق مواليد برج الجدي في التخطيط للمدى البعيد ووضع الأهداف مما يجعلهم ناجحين للغاية في وضع الخطط الطويلة والصبورة للإيقاع بأعدائهم والنجاة في أي معركة. ويتبع مواليد برج الجدي الأسلوب المنهجي في المهام وتحديد الأهداف، وهذا ما يجعلهم من الاستراتيجيين المهرة، ويمكنهم تقسيم الأهداف المعقدة إلى خطوات وأهداف قصيرة المدى.
برج الدلو
الدلو هو برج هوائي يحكمه كوكب أورانوس، وعادة ما يُرتبط بالأصالة والتفكير المستقبلي. يتمتع برج الدلو بقدرة على رؤية الصورة الكبيرة وتصور الحلول المبتكرة. قدرتهم على التفكير خارج الصندوق وتحدي المعايير التقليدية يجعلهم مفكرين استراتيجيين يأخذون في الاعتبار مجموعة واسعة من الاحتمالات ويجعلهم ينجحون في "صيد العقارب" بطريقة مبتكرة جدًا وغير متوقعة.
برج الجوزاء
الجوزاء هو برج هوائي آخر يحكمه كوكب عطارد، ويُميزه الفضول الفكري والقدرة على التكيف وهذا ما يمنحه قوة كبيرة في مواجهة المآزق التي يحاول الأعداء توريطهم بها. يتفوق برج الجوزاء في جمع المعلومات وتحليل البيانات وهو ما يجعلهم ينجحون في التفوق على الخصوم بكل سهولة بمجرد أن يحصلوا على أي معلومة ولو كانت صغيرة. تسمح لهم مهارات التواصل الفعالة بنقل الأفكار والخطط بوضوح للآخرين ويتمتعون بقدرة عالية على الإقناع مما يجعلهم قادرين على استقطاب حلفاء لهم في مواجهة أعدائهم.
مسلسل "صيد العقارب" يعرض على إحدى قنوات المتحدة خلال شهر رمضان 2024 وهو مسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.
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