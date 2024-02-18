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صعود 11 قطاعًا في البورصة خلال جلسة الأحد على رأسها المنسوجات بنسبة 3.1%

2/18/2024 2:26:22 PM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.1%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 2.2%، وصعد قطاعا البنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.4%، 1.3%، على التوالي، وزاد قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والعقارات بنسبة 1%.



وقفز قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.7%، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 1%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.7%.



وهبط قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.



وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.061 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 175.1 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.55%، والعرب على 8.13%، واستحوذت المؤسسات على 12.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 87.37%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 20.2 مليون جنيه، 12.1 مليون جنيه، 20.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 16.2 مليون جنيه، 32.3 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 29125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 35749 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 12403 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 7369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 10305 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.40% ليغلق عند مستوى 6734 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1458 نقطة.












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