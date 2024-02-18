تعرف على معدلات الطلب الأوروبي على الغاز المسال

MENAFN - Youm7) ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك" أنإجمالي واردات السوق الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا وتركيا من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2023بلغ نحو 34.8 مليون طن.

وأضاف التقرير ، أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى جاهدة إلى رفع درجة اعتمادها على الغاز الطبيعي المسال، ليحل محل الغاز الروسي لتحقيق أمنها الطاقوي.

وتابع التقرير ،أنه خلال الربع الثاني تراجع إجمالي الطلب الأوروبي إلى 27.7 مليون طن مع انتهاء فصل الشتاء وتراجع الطلب عن ذروته، ثم ارتفع مجدداً خلال الربع الثالث خلال موسم ملء مخزونات الغاز استعداداً لشتاء 2024/2023 إلى 32.3 مليون طن، ونحو 31.2 مليون طن خلال الربع الرابع.















