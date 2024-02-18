تعرف على معدلات الطلب الأوروبي على الغاز المسال

(MENAFN
- Youm7) ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك" أن
إجمالي واردات السوق الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا وتركيا من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2023
بلغ نحو 34.8 مليون طن.
وأضاف التقرير ، أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى جاهدة إلى رفع درجة اعتمادها على الغاز الطبيعي المسال، ليحل محل الغاز الروسي لتحقيق أمنها الطاقوي.
وتابع التقرير ،أنه خلال الربع الثاني تراجع إجمالي الطلب الأوروبي إلى 27.7 مليون طن مع انتهاء فصل الشتاء وتراجع الطلب عن ذروته، ثم ارتفع مجدداً خلال الربع الثالث خلال موسم ملء مخزونات الغاز استعداداً لشتاء 2024/2023 إلى 32.3 مليون طن، ونحو 31.2 مليون طن خلال الربع الرابع.
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