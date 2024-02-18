ماذا حدث في النفط خلال أسبوع؟.. ارتفاع الأسعار نتيجة التوترات الجيوسياسية

(MENAFN
- Youm7) نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية حيث حققت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية في الأسواق الآجلة، بلغت نسبتها حوالي 1.6% لخام برنت و 3.1% لخام غرب تكساس الأمريكى
وأضاف التقرير،أن أهم العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط تضمنت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط التي تمثل حوالي ثلث إنتاج النفط العالمي، مع استمرار المخاطر المحيطة بتجارة النفط عبر البحر الأحمر عقب استهداف ناقلة متجهة إلى الهند تحمل النفط الخام.
كما تضمنت أهم العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار، توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) باستمرار ارتفاع الطلب العالمي على النفط بنحو 2.25 مليون برميل يوميا خلال عام 2024، وبنحو 1.85 مليون برميل يوميا خلال عام 2025 بدعم رئيسي من تحسن النمو الاقتصادي العالمي.
وتابع التقرير،انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي على خلفية تراجع مبيعات التجزئة الذي عزز من الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ قريباً في خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يدعم الطلب على النفط حيث أصبح أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
أما فيما يتعلق بالعوامل الأخرى التي حدث من ارتفاع أسعار النفط فتضمنت ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 12 مليون برميل تزامناً مع انخفاض معدل تشغيل المصافي إلى 80.6% وهو أدنى مستوياته المسجلة منذ ديسمبر 2022.
كما تضمنت العوامل التي حدث من ارتفاع أسعار النفطتوقعات وكالة الطاقة الدولية بأن السوق النفطية العالمية قد تحقق فائضاً، مع تباطؤ نمو الطلب إلى 1.2 مليون بي خلال عام 2024، أي ما يعادل نحو نصف النمو المحقق خلال العام السابق، ويرجع ذلك جزئيا إلى التباطؤ الحاد في استهلاك الصين.
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