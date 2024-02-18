ماذا حدث في النفط خلال أسبوع؟.. ارتفاع الأسعار نتيجة التوترات الجيوسياسية

MENAFN - Youm7) نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية حيث حققت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية في الأسواق الآجلة، بلغت نسبتها حوالي 1.6% لخام برنت و 3.1% لخام غرب تكساس الأمريكى

وأضاف التقرير،أن أهم العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط تضمنت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط التي تمثل حوالي ثلث إنتاج النفط العالمي، مع استمرار المخاطر المحيطة بتجارة النفط عبر البحر الأحمر عقب استهداف ناقلة متجهة إلى الهند تحمل النفط الخام.

كما تضمنت أهم العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار، توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) باستمرار ارتفاع الطلب العالمي على النفط بنحو 2.25 مليون برميل يوميا خلال عام 2024، وبنحو 1.85 مليون برميل يوميا خلال عام 2025 بدعم رئيسي من تحسن النمو الاقتصادي العالمي.

وتابع التقرير،انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي على خلفية تراجع مبيعات التجزئة الذي عزز من الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ قريباً في خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يدعم الطلب على النفط حيث أصبح أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

أما فيما يتعلق بالعوامل الأخرى التي حدث من ارتفاع أسعار النفط فتضمنت ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 12 مليون برميل تزامناً مع انخفاض معدل تشغيل المصافي إلى 80.6% وهو أدنى مستوياته المسجلة منذ ديسمبر 2022.

كما تضمنت العوامل التي حدث من ارتفاع أسعار النفطتوقعات وكالة الطاقة الدولية بأن السوق النفطية العالمية قد تحقق فائضاً، مع تباطؤ نمو الطلب إلى 1.2 مليون بي خلال عام 2024، أي ما يعادل نحو نصف النمو المحقق خلال العام السابق، ويرجع ذلك جزئيا إلى التباطؤ الحاد في استهلاك الصين.