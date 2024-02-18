انطلاق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون بديفيليه استعراضي في النيل.. صور

(MENAFN
- Youm7) شهدت مدينة أسوان اليوم ديفليه استعراضي في النيل ووسط تناغم بين الثقافات الشعبية المختلفة، وذلك بمناسبة انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الـ11، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويستمر حتى 22 فبراير.
شهد انطلاق الفعاليات الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والوفد البرلماني أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب.
جانب من المهرجان
وبعروض فنية على القوارب الشراعية، قدمت الفرق المصرية والأجنبية جانبًا من عروضها الاستعراضية التي تعبر عن تراثها وهويتها، رافعين الأعلام وسط تفاعل من الجمهور على جانبي النيل.
من الفعاليات
المهرجان تشارك به 15 فرقة، منها 5 فرق فنون شعبية من دول بولندا والمكسيك والهند وفلسطين والسودان، و10 فرق مصرية وهي الوادي وتوشكى وأسوان والشرقية ومطروح والحرية وأسيوط وبورسعيد والأقصر وملوي.
من الاحتفالية
حضر انطلاق الفعاليات عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، والفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، ويوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان، والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية.
ويشهد مسرح فوزي فوزي مساء اليوم حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان، وفي يومي 19 و 20 فبراير تقدم عروضه الفنية في 12 موقعا بالمحافظة، ويقدم يوم 21 فبراير حفلين لجميع الفرق المشاركة بمدينة أبو سمبل، الأول بمعبد أبي سمبل والثاني بمسرح سوق المدينة، وتختتم الفعاليات بمعبد أبي سمبل صباح يوم 22 فبراير تزامنا مع تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني.
الفعاليات
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