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انطلاق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون بديفيليه استعراضي في النيل.. صور

2/18/2024 2:26:12 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت مدينة أسوان اليوم ديفليه استعراضي في النيل ووسط تناغم بين الثقافات الشعبية المختلفة، وذلك بمناسبة انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الـ11، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويستمر حتى 22 فبراير.



شهد انطلاق الفعاليات الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والوفد البرلماني أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب.





جانب من المهرجان




وبعروض فنية على القوارب الشراعية، قدمت الفرق المصرية والأجنبية جانبًا من عروضها الاستعراضية التي تعبر عن تراثها وهويتها، رافعين الأعلام وسط تفاعل من الجمهور على جانبي النيل.





من الفعاليات




المهرجان تشارك به 15 فرقة، منها 5 فرق فنون شعبية من دول بولندا والمكسيك والهند وفلسطين والسودان، و10 فرق مصرية وهي الوادي وتوشكى وأسوان والشرقية ومطروح والحرية وأسيوط وبورسعيد والأقصر وملوي.





من الاحتفالية




حضر انطلاق الفعاليات عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، والفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، ويوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان، والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية.



ويشهد مسرح فوزي فوزي مساء اليوم حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان، وفي يومي 19 و 20 فبراير تقدم عروضه الفنية في 12 موقعا بالمحافظة، ويقدم يوم 21 فبراير حفلين لجميع الفرق المشاركة بمدينة أبو سمبل، الأول بمعبد أبي سمبل والثاني بمسرح سوق المدينة، وتختتم الفعاليات بمعبد أبي سمبل صباح يوم 22 فبراير تزامنا مع تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني.





الفعاليات

















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