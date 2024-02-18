من أين جاءت ومن المؤسس؟..رحلة الحشاشين من التأسيس إلى قلعة ألموت

MENAFN - Youm7) المؤسس حسن الصباح بدأ حياته باحثا عن العلم والمعرفة.. وتنقل بين عدة بلدان .. وعاش فى مصر 3 سنوات اصطدم خلالها مع بدر الجمالى وخرج منها إلى إيرانتاريخ طويل لحركة الحشاشي دفع بالكثيرين لوصفها بأنها أخطر حركة سرية شهدها العالم الإسلامى، نظرًا لما كان لها من تأثير واسع النطاق فى المجتمع الإسلامى إبان فترة بالغة التعقيد، كان يسيطر عليها الصراع بين مختلف الفرق العقائدية والسياسية، بل بين مختلف دول العالم الكبرى آنذاك.ترجع الأصول الأولى لحركة الحشاشين إلى التيار الشيعى فى الإسلام، ذلك التيار الذى انقسم إلى فرقتين كبيرتين عند موت الإمام جعفر الصادق، الإمام السادس سنة 148هـ، وقد كان الإمام جعفرعهد بالإمامة إلى ابنه الأكبر إسماعيل، ولكن مات إسماعيل أثناء حياة أبيه جعفر الصادق، وهنا حدث الخلاف بين الشيعةبشأن انتقالالإمامة إلى محمد بن إسماعيل أم أن من حق الإمام جعفر الصادق أن ينقلها إلى ابن آخر من أبنائه هو موسى الكاظم؟ومن هنا ساقت مجموعة بقيادة ميمون القداح الإمامة إلى محمد بن إسماعيل وقالت ليس من حق الإمام جعفر نقل الإمامة إلى ولد آخر من أولاده، فى حين صرف الإمام جعفر بالفعل إلى ابنه الآخر موسى الكاظم، فكان ذلك هو عقد ميلاد فرقتى الشيعة الرئيسيتين «الإسماعيلية، والاثنا عشرية»، فالاثنا عشرية هى التى أيدت إمامةموسى الكاظم، أما الإسماعيلية بقيادة ميمون القداح فقد ساقت الإمامة إلى محمد بن إسماعيل، ولما مات ميمون حوالى 198هـ، خلفه ابنه عبدالله فى الدعوة إلى أبناء إسماعيل، وكانت الحركة بعد موت إسماعيل قد دخلت فى «دور الستر»، وأخذت تنمو وتتوطد دعائمها الفكرية، حيث عمل رجالها على تأليف المصنفات التى تنظر لدعوتهم وتدعو إليها، و ظهرت فى هذه الفترة الغامضة التى امتدت من موت إسماعيل حتىظهور عبيد الله مؤسس الدولة الفاطمية، مجموعة رسائل إخوان الصفا التى أشرف على تأليفها الإمام أحمد، أحد الأئمة المستورين، حسبما جاء فى كتاب «أسرار الباطنية والفرق الخفية.. حركة الحشاشين» لمحمد عثمان الخشت.وطوال فترة الستر التى تعاقب فيها ثلاثة من الأئمة المستورين، لم تحقق الدعوة نجاحًا كبيرًا إلا بظهور عبيدالله المهدى، الذى يعتبر ظهوره أقصى ما وصلت إليه الدعوة الإسماعيلية من نجاح، لا يقاس به إلا نجاح الدعوة الأولى فى تصدع الخلافة الأموية.وعلى الرغم من نجاح الحركة الإسماعيلية «وهى الحركة التى ستنبثق منها حركة الحشاشين» فى تشييد دولتها فى المغرب الإسلامى، إلا أنهاأخفقت فى نشر فلسفتها وتعميم عقائدها، لدرجة أن كل أثر فكرى لها زال بزوال نفوذها السياسى، وعلى النقيض من ذلك تمامًا سنجد الحال فى المشرق الإسلامى، ولا سيما فى إيران، فلقد أخفقت الحركة الإسماعيلية هناك فعلا فى تسلم السلطة السياسية، بل لقد هادنت السلطة القائمة فى كثير من الأحيان قبل مجىء الحسن الصباح، ولكنها نجحت بالمقابل فى فرض حضورها الفكرى على الساحة الثقافية، فهيمنت على عقول دينية وفلسفية مرموقة، وسيطرت على عدة مراكز علمية فى الرى وأصبهان وخراسان، وهكذا، فإن الحركة نجحت فكريا حيث فشلت سياسيًا، بينما حققت نجاحًا سياسيًا حيث توالى فشلها الفكرى.وفى ضوء انتكاسات متوالية، وبعد أن استنفدت الدعوة الإسماعيلية فى إيران محتواها، أصبح من الضرورى البحث عن أسلوب عمل جديد،حيثفشلت سياسة التفتح والعمل من أجل الهيمنة الفكرية، فلم يبق إلا العمل السرى المنظم، وهذا ما فعله حسن الصباح مؤسس «حركة الحشاشين»، كما جاء فىكتاب «أسرار الباطنية والفرق الخفية.. حركة الحشاشين».المؤسس

تعود أصول حسن الصباح إلى ملوك اليمن الحميرين، وكان أبوه يقطن الكوفة بالعراق، ثم انتقل إلى «قم» حيث مولد الحسن على الأرجح، وسافرت أسرته إلى مدينة «الرى» التى كانت من محاور اهتمام الدعاة الإسماعيليين، حيث كان لهم نشاط بارز بها، ويقول حسن فى شذرة ذكرها المؤرخ الفارسى علاء الدين الجوينى فى كتابه «جهان كشاى»: «منذ طفولتى، بل منذ السابعة من عمرى، كان جل اهتمامى تلقى العلوم والمعارف والتزود بكل ما استطيع منها فى سبيل توسيع مداركى، وكنت نشأت على المذهب الاثنى عشرى فى التشيع، ولم أكن أر فى غيره طريقًا للخلاص من آفات العالم».





وظل حسن الصباح على مذهب الشيعة عشرية حتى بلغ سن السابعة عشرة، وفى تلك الأثناء تعرف على أحد دعاة الإسماعيلية الفاطمية، ودار بينهما جدل متواصل، فى ظل محاولة من كل منهما بأن يقنع الآخر بصحة مذهبه، وكان هذا التقليد الجدلى منتشرًا فى أرجاء فارس، حيث كانت مرتعا خصبًا لمختلف التيارات الدينية والعقائدية، وكان أنشط تلك التيارات تيار الدعوة الإسماعيلية.وكان للقاء حسن الصباح مع الداعية الإسماعيلى الكبير أبلغ الأثر فى تطوره الروحى، حيث جعله على مفترق طرق محورى فى حياته، وفى ذلك الحين تعرف الصباح علىواحدمن دعاة الإسماعيلية وهو أبى مجم السراج، وطلب منه أن يقدم له المزيد من المعلومات عن عقائد الإسماعيلية، وبالفعل حدثه الداعى عما أراد، ثم أخذ الحسن يتأمل تلك العقائد ويقارنها بسائر العقائد والايديولوجيات الأخرى، مما تمخض عنه اعتناقه الفعلى للمذهب الإسماعيلى.وعندما وصل الحسن لسن الشباب ونضجت قدراته العلمية، التحق بالعلم فى بلاط السلاجقة كموظف ومستشار إدارى عند السلطان ملكشاة، وبعد مدةمن العمل خرج حسن الصباح إلى مصر، ومعظم المؤرخينيرجحون أن سبب خروج حسن الصباح وفراره هو نشاطه الذى كان يمارسه فى الدعوة إلى الإسماعيلية، وحتى يحضر دروس العلوم الباطنية التى كان يلقيها أكبر الدعاة فى مصر، ويقابل الإمام المستنصر معلنا له ولاءه بشكل مباشر.عندما نزل الصباح إلى مصر حدث صدام بينه وبين بدر الجمالى القابض على شؤون الحكم والمدبر لأمور الدولة، حيث كان الصباح من مؤيدى «نزار»ابن المستنصر، فى حين أن بدر الجمالى كان مناهضًا له ومؤيدًا لأخيه الأصغر أحمد المستعلى كخليفة للمستنصر، كما كان الأخير يضيق ذرعًا بما يظهره المستنصر من احترام وتقدير لحسن الصباح، وهو ماذكره أكثر من مؤرخ، منهم التنوخى فى كتاب «نشوار المحاضرة وأخبار الذاكرة»، ولهذا قام بطرده من مصر، بعد أن قضى ثلاث سنوات تقريبًا، فيما يذكر بعض المؤرخين أن مدة بقائه بمصر حوالى ثمانية عشر شهرًا، ليعود بعد ذلك إلى إيران.وظل حسن الصباح ما يقرب من تسع سنوات متواصلة بعد رحيله من مصر يمارس الدعوة، ويكتسب أنصارًا جددًا وينتقل من مكان إلى مكان، بشكل سرى للغاية، وأسلوب حذر إلى أبعد الحدود، وكان هو وأنصاره لديهم الاستعداد لفعل أى شىء فى سبيل تأمين أنفسهم، وكانت أولى عمليات الاغتيال التى قاموا بها، قتل مؤذن من أهل ساوة كان مقيمًا بأصفهان، وذلك أنهم دعوه إلى مذهبهم، فلم يستجب لهم، فخشوا أن يكشف أمرهم، فقتلوه.بعد ذلك كان شيئا منطقيا أن تتنبه السلطة السلجوقية إلى خطرهم، وتوقن أنهم ليسوا مجرد جماعة عقائدية فقط، وإنما لهم توجهات ذات خطر على استقرار وأمن السلطة، وبناء عليه صدرت الأوامر بتعقبهم، مما دفع حسن الصباح للتفكير الجدى فى ضرورة الحصول على حصن منيع يحميه هو وأتباعه، ويعطى لهم الفرصة فى نشر الدعوة، وهنا اتجهت أعين حسن الصباح نحو الشمال، حيث هضبة الديلم.ويعود اختيار حسن الصباح لهذه المنطقة إلى سببين، الأول أن سكان تلك المنطقة التى يغلب عليها الطابع الجبلى، كانوا يميلون إلى التشيع، بل أكثرهم شيعة، ولذا فإنهم أكثر استعدادًا من غيرهم لاعتناق المذهب الإسماعيلى، والسبب الثانى أن طبيعة تلك المنطقة الجغرافية تختلف تمامًا عن سائر المناطق الفارسية، فهى تقع فى الناحية الشمالية من الجبال المحيطة بهضبة فارس الرئيسية، وتشتمل تلك المنطقة على هضاب وعرة وطرق عسيرة المسالك، ويوجد بها أكثر القلاع والحصون التى يصعب على الأعداء والمهاجمين اقتحامها.ولهذا قرر حسن الصباح الاستيلاء على قلعة «ألموت» التى تعتبر أحصن القلاع فى المنطقة وأقدرها على تحقيق الحماية لطائفة الحشاشين، وكان الاستيلاء على هذا الحصن أول عمل تاريخى فى حياة هذا الحزب الجديد.أصل «الحشاشين» اختلف المؤرخون حول أسباب تسمية الحشاشين بهذا الاسم، فعزاه البعض إلى الحشيش الذى كان مقاتلو هذه الجماعة يتعاطونه، أما البعض الآخر، فعزوا التسمية إلى أن الأصل الاشتقاقى لكلمة الحشاشين هو Assassin، أى «القتلة» أو «الاغتياليون» وهى تسمية كان يطلقها الفرنسيون الصليبيون على الإسماعيلية الذين كانوا يفتكون بملوكهم وقادة جيوشهم، ويقال أيضاً، إن سبب التسمية يعود إلى كلمة «المؤسسين» نسبة إلى تأسيس قلعة ألموت. ويعتقد البعض أن لفظ «الحشاشين» جاء من مخدر «الحشيش»، إلا أن النصوص الإسماعيلية لم تشهد بالاستعمال الفعلى للحشيش من قبل اتباع الحشاشين، كما أن المؤرخين الرئيسيين للنزاريين مثل الجوينى الذين نسبوا كل أنواع الدوافع والمعتقدات لدى الطائفة، لم يذكروهم «بالحشاشين» - المتعاطين للحشيش – كذلك لم تذكر المصادر العربيةمعنى صريحاللكلمة ، فما يذكر البعض أن الحشيش كان وسيلة تجنيد أتباع الطائفة، حيث كانت لحسن الصباح طريقة غريبة فى تجنيد أتباعه، إذ كان يأخذ الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والعشرين لينشئهم تنشئة عجيبة تعتمد على تخديرهم بمخدر خاص يقال إنه الحشيش، وبعد ذلك يعمد إلى إدخالهم بعد أن تأخذهم السكرة إلى حدائق خاصة أنشأها لهذا الغرض تحتوى على ما لذ وطاب من المأكولات والجوارى الحسان، ويخلى بينهم وبينها للاستمتاع فيها، ثم بعد ذلك يعمد إلى إيفاقهم من سكرتهم وإعادتهم إلى حضرته ليطلب منهم بعد ذلك إن أرادوا خلوداً فى الجنة التى أذاقهم جزءاً من نعيمها أن ينفذوا ما يطلبه منهم.شهرة الحشاشينكانت طائفة الحشاشين مادة دسمة لعدد من الروايات إذ استلهمت منها العديد من الحكايات والأساطير التاريخية، فقد كانت قلعة «ألموت» مادة للعديد من الحكايات والأساطير التى دارات حولها مؤلفات فىالأدب العالمى، فكتب فلاديمير بارتول روايته «ألموت» التى نشرت 1938 م، وتدور القصة حول الشخصية الخيالية «ابن طاهر» وهو الذى انضم إلى فدائيى ألموت حسب رغبة أهله، وتلقى خلال ذلك التدريبات اللازمة. كذلك الأمر فىرواية لويس لامور المنشورة عام 1984م، بعنوان The Walking Drum، والتى تروى رحلة «ماثورين» فى أوروبا القديمة وفارس للبحث عن والده المفقود.