جزيرة الأشباح هاشيما اليابانية.. كيف تحولت لموقع تراث عالمى باليونسكو؟

MENAFN - Youm7) جزيرة هاشيما ، المعروفة أيضًا باسم "جونكانجيما" أو "جزيرة السفينة الحربية"، هي أشهر جزر ناجازاكي غير المأهولة البالغ عددها 505 جزر، قبالة سواحل اليابان، وتركت مهجورة لعقود من الزمن، وكانت بمثابة "جحيم" حي لسكانها السابقين، جذبت جزيرة الأشباح محبى المعالم المخيفة،أدى ازدياد الاهتمام بالجزيرة إلى تمهيد حمايتها لما تحويه من تراث صناعي وحضاري فقُبلت الجزيرة في يوليو، 2015م رسمياً على أنها موقع تراث عالمي من اليونسكو.

جزيرة هاشيما اليابانية





ويتجوّل الزوّار في مواقعها الصناعية القديمة، وأحياء العمال الخرسانية شبه المدمرة، وما يُطلق عليه اسم "الدرج إلى الجحيم" يتوفر أيضًا ضريح "شنتو" ومناظر عبر "بحر الصين الشرقي" من أعلى الجدار المحيط، وتم تصوير مشاهد من فيلم "جيمس بوند" بعنوان "سكاي فول" على الجزيرة بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

الجزيرة كانت معروفة بمنجم الفحم تحت البحر، الذي تأسس عام 1887م بغرض رفع مستوى الصناعة الياباني، وفي عام 1974م وعندما كان احتياطي الفحم الياباني على وشك النضوب، أُغلق منجم الفحم ورحل جميع العاملين فيه والمقيمين على الجزيرة بعد إغلاق المنجم، فهُجرت الجزيرة لثلاثة عقود إلى أن عاد الاهتمام بها في بدايات القرن الحادي والعشرين الميلادي، لبقاياها التاريخية، وتدريجياً تحولت إلى منطقة جذب سياحي وأعيد فتح الجزيرة إلى السياح بتاريخ 22 أبريل، 2009م.

سكان الجزيرة عام 1916





وتعود قصة الجزيرة، عندما

أُجبر الآلاف من السجناء الكوريين والصينيين على العمل في هاشيما منذ عام 1930 وحتى بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، تم إنشاء المباني الخرسانية الشاهقة - الأولى في عام 1916 - من قبل السجناء الكوريين والصينيين الذين واجهوا ظروفًا قاسية، توفي ما يصل إلى 1300 عامل مجند في هاشيما بسبب المخاطر بما في ذلك الحوادث تحت الأرض والإرهاق وسوء التغذية.

وقال الناجون إنهم لم يشيروا إلى الجزيرة باسم هاشيما أو "جزيرة السفينة الحربية"، ولكن باسم "جزيرة السجن" أو "جزيرة الجحيم"، بعد الحرب، انتقل العديد من اليابانيين إلى الجزيرة للعمل هناك بأنفسهم - ولم يكن لديهم سوى 5 أقدام فقط من مساحة المعيشة لكل منهم.

واحتشد عدد مذهل من الأشخاص يبلغ 5300 شخص في مساحة تبلغ 480 مترًا × 160 مترًا عند ذروتها، عندما كانت مركزًا وطنيًا لتعدين الفحم ، إلى جانب مستشفى ومدارس ومتاجر وحتى معبد وضريح، لكن سرعان ما نفد الفحم من المناجم وأغلقت حوالي عام 1974، تاركة هشيما مهجورة لمدة 40 عامًا لتستصلحها الطبيعة.

مبانى خرسانية





بدأت المباني الخرسانية، التي كان يُعتقد في السابق أنها قوية بما يكفي لحماية سكان الجزيرة من الأعاصير العديدة التي تضرب هاشيما كل عام، في الانهيار.

ربما ينجذب بعض الناس إلى الجزيرة بسبب تاريخها المظلم ، حيث خيموا هناك على الرغم من المخاطر، ثم انتقلت بعد ذلك إلى ملكية مدينة ناجازاكي - التي تم ضمها إلى مدينة تاكاشيما في عام 2005، صُنعت الجزيرة لتكون المخبأ المثالي لشرير

جيمس بوند

في

الفيلم الشهير

Skyfall

لعام 2012.

اختارت الحكومة في النهاية فتح الموقع أمام الجمهور ، ودعم أو استبدال الجدران التي كانت على وشك الانهيار، في محاولة لتثبيط الناس عن الذهاب إلى هناك بأنفسهم واحتمال تعرضهم للأذى.

جذب سياحى

وفي عام 2015، تمت الموافقة على إدراج هشيما ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو؛ تشبه الجزيرة المخيفة اليوم غابة خرسانية من المباني الشاهقة المهجورة، ويحيط بها سور بحري ضخم.

واعترفت اليابان بالناجين من العمل القسري الذين سكنوا الجزيرة، قائلة: "كان هناك عدد كبير من الكوريين وغيرهم ممن تم جلبهم ضد إرادتهم وأجبروا على العمل في ظل ظروف قاسية في الأربعينيات" في جزيرة هاشيما.



