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نجيب محفوظ.. ماذا قال عن القصة الحقيقية لرواية اللص والكلاب؟

2/18/2024 2:26:12 PM
(MENAFN- Youm7) التقى نجيب محفوظ الجمهور في لقاءات تليفزيونية في أكثر من مناسبة وفى إحدى هذه اللقاءات التى بثتها قناة ماسبيرو زمان قال إن رواية اللص والكلاب عن قصة حقيقة وهي سفاح الإسكندرية، وسفاح الإسكندرية هذا يدعى محمود أمين سليمان وقد ذاعت قصته في مصر بالخمسنيات.

وكتب نجيب محفوظ اللص والكلاب سنة 1961، وتعد من أشهر رواياته بعد الثلاثية وتمثل الرواية بداية مرحلة جديدة في أدب نجيب محفوظ، وهي المرحلة الفلسفية أو الذهنية وتناقش الرواية أفكار العبث والموت ومعنى الوجود، وبحث البطل عن العدل الضائع

تدور الرواية حول سعيد مهران الخارج من السجن بعد قضاء أربعة أعوام بسبب ارتكاب سرقة، بينما كانت زوجته نبوية قد تركته لتتزوج صديقه وتابعه السابق عليش سدرة ويتوجه سعيد إلى بيت عليش ليطلب رؤية ابنته الطفلة "سناء"التي أنكرته وكذلك تنكر له الزوجان فأخذ بعض الكتب وخرج من البيت وقد صمم على قتل الإثنين ومن هنا تبدأ الأحداث.

وقد أخذ نجيب محفوظ من القصة ما يمكن أن يتحول لعمل أدبي فأخذ "التيمة" والشخصيات وبنى لها مسارا مختلفا فى بعض مراحل البناء الدرامي بأسماء برع فى اختيارها لتعلق فى أذهان الناس، وهنا استطاع الكاتب الكبير الراحل الوصول للشكل الذى ظهر فى السينما وقبلها فى الرواية التى نشرت مطلع الستينات فأضاف إليها الشيخ الصوفى الذى يقصده المجرم من فترة لأخرى وبنى الجانب الإنسانى للشخصية مظهرا العمق والدوافع.

وقال نجيب محفوظ إن الفلسفة لها علاقة مهمة بالأدب فعرف الفلسلفة بأنها تاريخ الفكر وبالتالي فيمكن للأديب الاستفادة من قراءاته في مجال الفلسفة لتكون بمثابة العمود الفقرى للروايات والقصص إذ يمكن اعتبارها في تلك الحالة جسرا يعبر فوقه الأديب ليوصل أفكاره عبر الأدب.








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