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هيثم الحاج على يكتب: حسن الصباح وأتباعه.. حشاشون أم فدائيون؟

2/18/2024 2:26:12 PM
(MENAFN- Youm7) ربما تبدأ الحكايات هكذا دائما شخص يرى فى نفسه ذكاء فى الخطاب والإقناع، ويحول ذلك الذكاء لخدمة فكرة تطرأ فى ذهنه، وتكبر الفكرة لدرجة أنها تصير مذهبا.



هكذا كانت الفكرة التى خرج بها حسن الصباح من مصر مطرودا على متن سفينة الإفرنج فى صبيحة أحد أيام عام 1081م متوجها إلى بلاد المغرب العربى، قبل أن تغرق السفينة وتنقذه مصادفة إحدى السفن العابرة المتوجهة إلى سوريا، ليبدأ من هناك رحلته فى نشر فكرته التى تقوم أساسا على العقيدة الإسماعيلية، بعد أن تخلى عن عقيدته الإثنى عشرية التى ورثها من أسرته.



ولد الصباح فى مدينة قم معقل العلوم الشيعية عام 1037م، لأسرة تعتنق الإثنى عشرية، قبل أن تنتقل الأسرة فى طفولته إلى مدينة الرى مركز نشاط الطائفة الإسماعيلية، وفى سن السابعة عشر انتقل إلى القاهرة ليتلقى علومه فيها بعد أن اعتنق الإسماعيلية الفاطمية، حتى التقى بأحد الرفاق «حسب تعبيره وهو لقب يطلقه الإسماعيليون على أنفسهم تمييزا لهم عن باقى الناس»، فبدأ فى تغيير اتجاهه نحو الباطنية النزارية مما ألب عليه بدرالدين الجمالى القائد الفاطمى فأمر بطرده من مصر.



وعبر محطات متعاقبة لهذه الدعوة وصل إلى امتلاك قلعته الشهيرة «ألموت»، حيث تبدو قصة امتلاكه لها ذات دلالة واضحة على طريقة عمله، حيث بدأ بالتقرب إلى مالك هذه القلعة بالدعوة، معتمدا على ميله إلى التدين، مما يجعله يفتح له المجال لنشر دعوته فيكثر الأتباع، أولئك الذين يضمن ولاءهم الكامل وحين يطمئن إلى تبعيتهم، يبدأ فى الاستيلاء على ذى المجال ليظهر وجها جديدا، وهو ما يعتقد حدوثه بالترتيب ذاته، فحين ضمن حسن الصباح كثرة أتباعه داخل القلعة وشدة ولائهم، أمر صاحبها بالخروج منها، وهو ما ظنه الرجل مزاحا فى البداية غير أن الصباح أسفر عن جديته، وأمر أتباعه بحمله إلى خارج القلعة، ويقال إنه دفع إليه ثمنها ثلاثة آلاف دينار ذهبى بعد أن طرده منها. كانت القلعة هى الخلية الأولى لدولة حسن الصباح، حيث بدأ منها حملاته التى توسعت إلى قلاع أخرى فى المنطقة نفسها جنوب قزوين وشمال طهران، حيث كان يرسل حملاته للاستيلاء بالحيلة والدعاية على القلاع الأخرى، فإن لم يستجب أهلها أعملوا فيهم القتل والتنكيل، حتى تمكن من الاستيلاء على منطقة رودبار بكاملها وظلت تحت حكمه مدة حياته داخل القلعة، التى لم يخرج منها طوال خمسة وثلاثين عاما حتى وفاته.



فى عام 1092 بدأ الصباح استراتيجية جديدة فى العمل عن طريق الاغتيالات السياسية الكبرى، حين نفذ اغتيال الوزير نظام الدولة عن طريق أحد أتباع الطريقة الباطنية الذى تنكر فى زى رجل صوفى، وكان هذا أول ظهور لمصطلح «فدائى» الذى كان يطلقه الباطنيون على من ينفذ الاغتيالات، وكانت هذه الواقعة بداية لنظام عمل كامل انتهجه الصباح للقضاء على من يراهم أعداء له فيما بعد.



توفى الصباح وفاة طبيعية فى قلعته فى مايو من عام 1124م، وخلف وراءه اتجاها ومنهج عمل يقوم على الاستمالة الدينية أو العنف كبديل، ويهدف إلى نشر دعوته التى رآها هى الأكثر صلاحية لاستقامة العالم حتى لو رفض هذا العالم دعوته.



وبطبيعة الحال فقد اشتهر الصباح شهرة كبيرة بعد أن ادعى الرحالة الإيطالى ماركو بولو أنه قد زار قلعة ألموت، وأطلق على طائفته التسمية الأشهر وهى «الحشاشين».



غير أن التسمية بها من الإشارة والدلالة الكثير، فسواء كان الصباح يستخدم المخدر الحقيقى فى السيطرة على أتباعه وإيهامهم بأنه قادر على منحهم الجنة أو بعضا من مظاهرها فى قلعته فى مقابل تنفيذهم أوامره حتى لو أدت لموتهم، أو أنه كان يستخدم نواعا آخر من السيطرة العقلية المعتمدة على الاستمالة القلبية بالحجة والعاطفة، ليصبح الفدائى «حسب تعبيره» منقادا بصورة تامة لأوامره، فلا يمكن التأكد من صحة أى من القصتين، لكن المؤكد أن هذه الطريقة كانت بداية لمنهج واضح فى التعامل سياسيا مع فكرة الدين واستغلالها فى خلق أتباع يسمعون ويطيعون الإمام القادر على رؤية ما خلف الظواهر، وينفذون أوامره أيا كانت، حتى لو تعارضت مع رأى المنفذ، وهى الطريقة التى ربما استغلها الكثيرون ممن يعملون بالطريقة نفسها، الذين تظهر أهدافهم فيما بعد، والأمر ليس مقصورا على الدين الإسلامى بل هو منهج كل من حاول استغلال الدين من أجل الوصول إلى أهداف سياسية.



وعلى الرغم من طرافة تسمية الحشاشين، وربما بعدها عن الوقائع المروية فى كتب التاريخ، فإن فكرة تغييب العقل لصالح رؤية واحدة يبثها الإمام أو من يمثله فى عقل أتباعه لكى يصبحوا أدوات لتنفيذ أهدافه حتى لو خرجت عما هو معلوم من عقيدتهم بالضرورة كالقتل واغتصاب الأملاك والألعاب السياسية كافة، على الرغم من كل ذلك سيبقى فى قصة الحشاشين مجال مهم لدراسة كيفية استغلال الأفكار الدينية للذهاب بعيدا عن المقاصد الأهم للدين، وتحقيق أهداف خفية، لا يمكن لها أن تتحقق إلا بتغييب العقول.












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