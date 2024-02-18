تقرير: الاتحاد الأوروبى يغرم أبل 500 مليون دولار بسبب سياسة متجر التطبيقات

MENAFN - Youm7) تعرضت شركة آبل لأول غرامة على الإطلاق من المفوضية الأوروبية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، وستكون الغرامة في حدود 500 مليون يورو (حوالي 538 مليون دولار)، كجزءًا من انتهاء القضية التي بدأت في عام 2019 بعد أن قدمت Spotify شكوى رسمية، وفقًا لموقع 9to5mac.

يعتقد الاتحاد الأوروبي أن شركة أبل تصرفت بشكل غير قانوني في منع تطبيقات بث الموسيقى مثل سبوتيفاي من إخبار العملاء عن طرق أخرى للاشتراك في خدماتها، وبالتالي التهرب من عمولة أبل على عمليات الشراء داخل التطبيق، ويُشار إلى هذه عادةً باسم أحكام مكافحة التوجيه الخاصة بمتجر التطبيقات.

على الرغم من أن أحكام مكافحة التوجيه تنطبق على نطاق أوسع، فإن تحقيق الاتحاد الأوروبي هذا يتعلق على وجه التحديد بتأثيرات سياسة متجر التطبيقات على بث الموسيقى.

في عام 2022، خففت شركة Apple الأحكام المناهضة للتوجيه قليلاً بالنسبة لـ "تطبيقات القارئ"، مثل تطبيقات المحتوى مثل Netflix أو Kindle، مما سمح لها بتضمين رابط واحد إلى مواقعها الإلكترونية الخاصة لأداء إدارة الحساب، ويعتبر Spotify تطبيقًا للقارئ، وبالتالي يقع ضمن هذه القاعدة.

بطبيعة الحال، يريد Spotify إطلاق العنان للارتباط بموقعه على الويب للترويج لمستويات الاشتراك الخاصة به بما يتجاوز القيود التي تسمح بها قاعدة تطبيق القارئ، يأخذ تحقيق الاتحاد الأوروبي أيضًا في تأثير سلوك شركة Apple قبل تنفيذ تغييرات القاعدة.

بعد تقديم قانون السوق الرقمي الشهر المقبل، ستسمح Apple أيضًا لـ Spotify باستخدام طرق دفع بديلة في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك ستظل الشركة تحصل على عمولة بنسبة 17% إذا ظل Spotify مدرجًا في متجر التطبيقات، وقاعدة قدرها 50 سنتًا يورو، رسوم التكنولوجيا الأساسية لكل تثبيت تطبيق سنويًا، وصف دانييل إيك، الرئيس التنفيذي لشركة Spotify، الشروط بأنها بديل غير عملي.