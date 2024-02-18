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جبل إيفرست يتحول إلى أعلى مكان للقمامة في العالم.. خريطة صادمة تكشف

2/18/2024 2:26:07 PM
(MENAFN- Youm7) يعد تسلق جبل إيفرس أحد أكبر التحديات على وجه الأرض، لكن المتسلقين يشكلون الآن تحديًا أكبر حيث يتعين عليهم التنظيف بعدهم، فجبل إيفرست يواجه خطر أن يصبح أعلى مكان للقمامة في العالم، ويقدر الخبراء أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 50 طنًا من القمامة المتبقية على الجبل، بينما ينتج معسكر قاعدة إيفرست 75 طنًا من القمامة كل موسم.



ايفرست



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أصبحت مشكلة النفايات الآن سيئة للغاية ولفهم الحجم الهائل للمشكلة، تكشف خريطة صادمة عن الكمية الحقيقية للنفايات الموجودة على جبل إيفرست.



يقع جبل إيفرست نفسه داخل حديقة ساجامارثا الوطنية في منطقة خومبو في نيبال، ويحتوي موقع التراث العالمي لليونسكو الذي تبلغ مساحته 124400 هكتار على بعض من أعلى الجبال في العالم بالإضافة إلى حوالي 200 قرية شيربا.



ويتزايد عدد السياح الذين يزورون المتنزه بشكل مطرد منذ سنوات، ولكنه بدأ مؤخرًا في النمو بسرعة كبيرة، حيث تضاعف في السنوات الثلاث بين عامي 2014 و2017.



في حين أن الحديقة نفسها هي موطن لسكان دائمين يبلغ عددهم 7000 نسمة فقط، إلا أن حوالي 60 ألف سائح أجنبي يزورونها كل عام إلى جانب آلاف المرشدين.



ولكن في حين أن هؤلاء السياح يجلبون الملايين للحكومة النيبالية والاقتصاد المحلي، إلا أنهم يجلبون أيضًا كميات هائلة من النفايات، ومع تزايد عدد السياح الذين يزورون الحديقة على مر السنين، زادت أيضًا كمية النفايات.



وتشير التقديرات الآن إلى أنه يتم إحضار ما بين 900 إلى 1000 طن من النفايات الصلبة إلى الحديقة كل عام، والغالبية العظمى منها لا تخرج أبدًا.



أصبحت المشكلة سيئة للغاية لدرجة أنه في عام 1991، تم تأسيس لجنة ساجارماثا لمكافحة التلوث (SPCC) لمحاولة إعادة مستويات النفايات تحت السيطرة، يدير SPCC الآن جمع النفايات من معسكر قاعدة جبل إيفرست والممرات الموجودة في الحديقة الوطنية.



ومنذ عام 2014، يجب على المتسلقين الذين يتجاوزون معسكر القاعدة إعادة 18 رطلاً (8 كجم) من القمامة أو المخاطرة بخسارة وديعتهم البالغة 4000 دولار (2600 جنيه إسترليني).


يدرس الدكتور ألتون بايرز، عالم جيولوجيا الجبال من جامعة كولورادو بولدر، مشكلة النفايات على جبل إيفرست منذ عقود، وقال إن الرحلة إلى معسكر قاعدة إيفرست كانت تُلقب بـ "مسار ورق التواليت" نظرًا لكمية القمامة والنفايات البشرية المتبقية، ولكن، خلال العشرين عامًا التي مضت منذ تأسيسها، يقول الدكتور بايرز إن مركز SPCC كان قادرًا على القضاء على مشكلة القمامة على الممرات المؤدية إلى معسكر القاعدة.


ومع ذلك، على الرغم من الجهود التي بذلتها SPCC، يبدو أن المشكلة لم يتم حلها بالكامل، وفي كل عام، تظهر الصور المروعة مخيمات مليئة بالخيام الممزقة، والمعدات المهجورة، والنفايات البشرية.
















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