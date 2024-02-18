Sunday, 18 February 2024 11:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مركبة الهبوط القمرية لشركة Intuitive Machines ترسل صورها الأولى للأرض

2/18/2024 2:26:07 PM
(MENAFN- Youm7) تعد مركبة الهبوط القمرية التابعة لشركة Intuitive Machines في طريقها إلى القمر بعد إطلاقها دون أي عوائق يوم الخميس، لكنها تمكنت من التقاط بعض الصور المذهلة للأرض بينما تتحرك للقمر.






ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، شاركت الشركة الدفعة الأولى من الصور من مهمة IM-1 على X بعد أن أكدت في منشور سابق أن المركبة الفضائية في حالة جيدة.





كما أنه إلى جانب منظر الأرض وبعض صور السيلفي الجزئية لمركبة الهبوط Nova-C، الملقبة بـ Odysseus، يمكنك أيضًا رؤية المرحلة الثانية من SpaceX Falcon 9 وهي تسقط بعيدًا بعد الانفصال.







تسير أوديسيوس Odysseus على الطريق الصحيح للقيام بمحاولة الهبوط على سطح القمر في 22 فبراير، ويبدو أنه يؤدي أداءً جيدًا حتى الآن.






نشر الفريق سلسلة من التحديثات على X في نهاية الأسبوع تؤكد أن مركبة الهبوط قد اجتازت بعض المعالم الرئيسية قبل هبوطها، بما في ذلك تشغيل المحرك.


كان هذا بمثابة "أول اطلاق لمحرك في الفضاء من الميثان السائل والأكسجين السائل"، وفقًا لشركة Intuitive Machines.\














MENAFN18022024000132011024ID1107868078

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث