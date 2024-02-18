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تفاصيل أزمة أمازون مع المجلس الأمريكى لعلاقات العمل بعد اتهامها بالتمييز

2/18/2024 2:26:07 PM
(MENAFN- Youm7) ادعت أمازون ، الشركة التي توظف أكثر من 1.54 مليون شخص، أن مجلس المجلس الوطني الأمريكى لعلاقات العمل (NLRB)، الوكالة الفيدرالية المسئولة عن حماية حقوق العمال، غير دستوري، حيث قدمت أمازون هذه المطالبة في وثيقة قانونية كجزء من قضية اتهم فيها ممثلو الادعاء من مجلس الإدارة شركة التجارة الإلكترونية العملاقة بالتمييز ضد العمال في مستودع أمازون في جزيرة ستاتن الذين صوتوا لصالح الانضمام إلى النقابات.



وفقًا لما ذكره موقع "engadget"، فإن أمازون ليست الشركة الأولى التي تتحدى دستورية المجلس، ففي الشهر الماضي، رفعت شركة SpaceX التابعة لشركة Elon Musk دعوى قضائية ضد NLRB بعد أن اتهمت الوكالة الشركة بفصل ثمانية موظفين بشكل غير قانوني ووصفت الوكالة بأنها "غير دستورية" في الدعوى القضائية.

كما أنه بعد أسابيع، قالت سلسلة البقالة Trader Joe's، التي اتهمتها NLRB بخرق النقابات، إن هيكل وتنظيم NLRB كان“غير دستوري”، حسبما ذكرت بلومبرج.

كما أنه في دعاوى قضائية منفصلة، تحدى اثنان من خبراء صناعة القهوة بشكل مستقل هيكل الوكالة أثناء سعيهما إلى حل نقاباتهما.



تشبه مطالبة أمازون المطالبات الحالية المقدمة من SpaceX وTrader Joe's. وفي الدعوى القضائية، قال محامو الشركة إن“هيكل N.L.R.B. ينتهك الفصل بين السلطات" من خلال "إعاقة السلطة التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة".

وبالإضافة إلى ذلك، ادعت أمازون أن جلسات الاستماع التي تعقدها NLRB "يمكن أن تسعى إلى الحصول على تعويضات قانونية تتجاوز ما هو مسموح به دون محاكمة أمام هيئة محلفين".

وقال سيث جولدستين، المحامي الذي يمثل النقابات في قضيتي أمازون وتريد جو، لرويترز إن هذه التحديات التي تواجه NLRB تزيد من فرص وصول القضية إلى المحكمة العليا.

وقال جولدستين إن ذلك قد يدفع أصحاب العمل إلى التوقف عن التفاوض مع النقابات على أمل أن تجرد المحاكم الوكالة الفيدرالية من صلاحياتها في النهاية.
















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