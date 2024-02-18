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تكنولوجيا One Man Show.. لماذا يصر مارك على صلاحياته المطلقة فى ميتا؟

2/18/2024 2:26:06 PM
(MENAFN- Youm7) قال مارك زوكربيرج إن أحد مبادئه "الأكثر إثارة للجدل" كقائد أعمال هو أنه لا يحب تفويض المسئولية، وناقش الرئيس التنفيذي لشركة Meta أسلوب إدارته في حلقة من برنامج "Morning Brew Daily" الذي صدر يوم الجمعة.



وتابع: "أعتقد أن أحد الأمور الأكثر إثارة للجدل في قيادتي أو إدارتي هو أنني لا أؤمن فعليًا بتفويض هذا القدر من السلطة، وقال: "أعتقد أن الطريقة التى يجب أن يعمل بها المؤسس هي أنه يجب عليك في الأساس اتخاذ أكبر عدد ممكن من القرارات والمشاركة في أكبر عدد ممكن من الأشياء".



وأضاف: "أعني أنك بحاجة إلى معرفة حدودك وأين تهاجم الناس لأنك متورط في شيء ما بطريقة غير متقنة وليس لديك كل السياق، لكنني لا أعرف، أنت بحاجة إلى كل هؤلاء الأشخاص الرائعين الآخرين لأنه بغض النظر عن مقدار الوقت الذي أخصصه لكل هذه الأشياء، سيظل هناك الكثير من الأشياء التي لا أستطيع الوصول إليها ونحن بحاجة إلى أشخاص رائعين يمكنهم القيام بكل الأشياء المهمة حقًا التي أحلم بها، لا أفعل، لكني لا أعرف."



وتابع: "هذا شيء أعتقد أنني أصبحت أكثر ثقة به بمرور الوقت، إنه مجرد شعور مثل مهلاً، نعم يمكنني التعمق في كل هذه الأشياء ودفعها في الاتجاه الذي أعتقده، ونعم لا"، "كل شيء سوف يسير على ما يرام على المدى القريب ولكن عليك فقط أن تتعلم، وتشطف، وتكرر. قم بعمل جيد على مدى فترة طويلة من الزمن."



كانت الجوانب الأخرى من نهج زوكربيرج في إدارة Meta تحت المجهر في السنوات الأخيرة وسط جولات متعددة من عمليات تسريح العمال التي أثرت على أكثر من 20 ألف موظف، وأرجع زوكربيرج بعض التخفيضات السابقة إلى سوء تقدير الاستثمارات الكبيرة، بما في ذلك تكنولوجيا Metaverse، والحاجة إلى تقليص حجمها بعد الإفراط في التوظيف خلال فترة ازدهار التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الوبائية.



في العام الماضي، أعلن "عام الكفاءة" في محاولة لجعل ميتا أصغر حجما من خلال الاستغناء عن بعض طبقات الإدارة الوسطى، وقال زوكربيرج خلال جلسة أسئلة وأجوبة للموظفين في ذلك الوقت تقريبًا إنه لا يريد "هيكلًا إداريًا يقتصر على المديرين الذين يديرون المديرين، والمديرين الإداريين، والمديرين الإداريين، وإدارة الأشخاص الذين يقومون بالعمل".














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