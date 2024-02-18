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رئيس البرازيل: إسرائيل تشبه نظام هتلر - جريدة الوطن السعودية

2/18/2024 2:25:21 PM
(MENAFN- Al Watan) اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إسرائيل، بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين بغزة، مشبها ما تقوم به إسرائيل بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وقال لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لصحافيين في أديس أبابا حيث حضر قمة للاتحاد الإفريقي اليوم الأحد: "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا، إنه إبادة".
وتابع: "ليست حرب جنود ضد جنود..إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال".
وأردف الرئيس البرازيلي: "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود".
وهذه من أشد التصريحات التي أدلى بها الرئيس البرازيلي اليساري بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر.
وكان لولا دا سيلفا قد أكد خلال زيارته إلى مصر في وقت سابق، أن إسرائيل تقتل فى غزة بشكل غير مسبوق، مشددا على أنه لا سلام دون قيام دولة فلسطينية
هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 28985 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.
ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ135 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر الاقتحامات والاعتقالات في محافظات الضفة الغربية.

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