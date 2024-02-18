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وزير الخارجية: علينا محاسبة جميع من يحاولون إعاقة جهود حل الدولتين - جريدة الوطن السعودية

2/18/2024 2:25:21 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في غزة ستشكل خطراً على أمن المنطقة والعالم، قائلا إن "علينا محاسبة جميع من يحاولون إعاقة جهود حل الدولتين سواء من حماس أو إسرائيل ولا يمكن أن نجعل مستقبل منطقتنا رهنا لسياسة أو أيدولوجية".
وأضاف أن رد الفعل غير المحدود من قبل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر، سيؤدي حتما إلى تأجيج المشاعر لا سيما "أننا نقترب من 30 ألف من الوفيات و17 ألف يتيم".
وبين خلال جلسة ضمن مؤتمر ميونخ للأمن، أن الصور التي تخرج من غزة، والمعاناة الإنسانية الهائلة التي نشهدها هذا بالإضافة إلى نقص الغذاء والمياه والدواء ينطوي بالتأكيد على خطر إعادة تنشيط رسالة في العالمين العربي والإسلامي تتمثل فيمن يقولون إن التعايش غير ممكن، كما سيحاول ذلك تجنيد الشباب في الأيدولوجيات المتطرفة وفي أعمال الإرهاب.
وذكر أن وطأة الصراع الحالي، يتحملها الآن مدنيون أبرياء، كما "أنها قضية أمن قومي بالنسبة لنا في المنطقة وخارجها"، قائلا: "إن هذا المسار لا يزيد من أمن إسرائيل، إنه يزيد من المخاطر التي تهدد هذا الأمن".

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