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الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صواريخ مجنحة وزوارق مسيرة في اليمن - جريدة الوطن السعودية

2/18/2024 2:25:21 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي أنها نفذت 5 ضربات اعتراضية ضد صواريخ كروز مضادة للسفن وزوارق مسيرة في اليمن.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في بيان اليوم الأحد: "في الفترة من الساعة 15:00 إلى الساعة 20:00 يوم 17 فبراير، نفذت القيادة المركزية الأمريكية بنجاح 5 ضربات للدفاع عن النفس ضد 3 صواريخ كروز مضادة للسفن، وزورق مسير فوق سطح البحر الماء وآخر تحت سطح الماء".
وأشار البيان إلى أن هذا أول استخدام لزورق مسير تحت سطح الماء من قبل الحوثيين منذ 23 أكتوبر الماضي.

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