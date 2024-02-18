الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صواريخ مجنحة وزوارق مسيرة في اليمن - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي أنها نفذت 5 ضربات اعتراضية ضد صواريخ كروز مضادة للسفن وزوارق مسيرة في اليمن.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في بيان اليوم الأحد: "في الفترة من الساعة 15:00 إلى الساعة 20:00 يوم 17 فبراير، نفذت القيادة المركزية الأمريكية بنجاح 5 ضربات للدفاع عن النفس ضد 3 صواريخ كروز مضادة للسفن، وزورق مسير فوق سطح البحر الماء وآخر تحت سطح الماء".
وأشار البيان إلى أن هذا أول استخدام لزورق مسير تحت سطح الماء من قبل الحوثيين منذ 23 أكتوبر الماضي.
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