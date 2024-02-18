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ترقية وتعيين 37 قاضيا بديوان المظالم

2/18/2024 2:25:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم. صرّح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، موضحا أنَّ الأمر الملكي الكريم تضمن:
- ترقية 3 قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف).
- ترقية 6 قضاة من درجة (رئيس محكمة / ب) إلى درجة (رئيس محكمة / أ).
- ترقية 7 قضاة من درجة (وكيل محكمة / أ) إلى درجة (رئيس محكمة / ب).
- ترقية 3 قضاة من درجة (وكيل محكمة / ب) إلى درجة (وكيل محكمة / أ).
- ترقية 4 قضاة من درجة (قاضي / أ) إلى درجة (وكيل محكمة / ب).
- ترقية قاضٍ من درجة (قاضي / ب) إلى درجة (قاضي / أ).
- ترقية قاضيين من درجة (قاضي / ج) إلى درجة (قاضي / ب).
- ترقية قاضيين من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي / ج).
- تعيين قاضٍ على درجة (قاضي / ب) و8 ملازمين على درجة (ملازم قضائي).
وأكَّد اليوسف أنَّ هذا الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وسير العمل به، ويحقق الجودة والكفاءة في جميع أعماله. وقال: إنَّ ذلك يأتي بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعيًا لصيانة الحقوق ورد المظالم.

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