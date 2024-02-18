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جامعة الملك سعود تدخل موسوعة جينيس بأكبر مستشفى طب أسنان في العالم

2/18/2024 2:25:07 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابةً عن رئيس جامعة الملك سعود، تسلّم نائب رئيس الجامعة للمشاريع الدكتور عبدالله بن محمد الصقير , شهادة تسجيل مستشفى طب الأسنان الجامعي بالمدينة الطبية الجامعية في قائمة موسوعة "جينيس"للأرقام القياسية , كونه أكبر مستشفى طب أسنان في العالم بمساحة تبلغ 37,165.12 مترًا مربعًا. جاء ذلك خلال حفلٍ أقيم بهذه المناسبة بحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يزيد بن عبدالملك آل الشيخ، والمدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور أحمد بن صلاح الهرسي، وعدد من عمداء الكليات بالجامعة، والمديرين التنفيذيين، ورؤساء الأقسام الطبية في المدينة الطبية الجامعية.
وأوضح المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور أحمد الهرسي أن الجامعة ومن خلال المدينة الطبية الجامعية تهدف إلى تعزيز التنافس في تقديم خدمات الرعاية الصحية، ودعم برامج التعليم، والتدريب الطبي، والبحث العلمي لتحقيق التميز، وتحسين الجودة بما يواكب المستجدات العلمية، والعملية التي ستسهم بجدارة في النهضة التنموية التي يشهدها وطننا الغالي انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن ما تحققه المدينة الطبية الجامعية في تقديم الخدمات العلاجية، والأبحاث الطبية، وسجل حافل ببراءات الاختراع، يجعل منسوبيها منافسين لنظرائهم في أعرق المراكز الصحية العالمية، كما أن لهم قدم السبق في تحقيق العديد من الجوائز في المجال الطبي والبحثي.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي للتخطيط الإستراتيجي في المدينة الطبية الجامعية الدكتور صالح بن عبدالرحمن بن صالح أن المدينة الطبية حققت العديد من القفزات في قطاعاتها الصحية والأكاديمية والبحثية والتقنية والإدارية سواء في مستشفياتها التعليمية الثلاثة أو في مراكز التميز الثمانية الملحقة بها حيث أسهمت برامج تطوير البنية التحتية للمدينة الطبية الجامعية وتوسيع شبكة خدماتها الصحية في تلبية احتياجات المراجعين والمجتمع، كما اهتمت بتعزيز البحث العلمي والتعليم والتدريب الصحي وتعزيز استدامتها المالية من خلال الاستثمار في المرافق والتقنيات الحديثة وتعزيز شراكاتها المحلية والدولية، مضيفاً أن هذا الإنجاز يدشن لمرحلة جديدة في مسيرتنا الصحية والأكاديمية، ويبرز إحدى ركائزنا الإستراتيجية في تعزيز الهوية المؤسسية محليًا ودوليًا، معربًا عن اعتزازه بحصول المدينة الطبية الجامعية على مركز متقدم ضمن التصنيف العالمي لأبرز 250 مستشفى في العالم، حيث توجت هذا العام وبحسب تصنيف FINANCE BRAND في المركز الرابع والستين على المستوى العالمي والمركز الثالث محليًّا، في قفزة كبيرة متقدمة على الكثير من المراكز الطبية العالمية الأقدم والأعرق.
من جانبها أكدت المدير الطبي لمستشفى طب الأسنان الجامعي الدكتور سارة بنت عبدالرحمن السبيت أن المستشفى يعد من أكبر المستشفيات في مجال طب الأسنان حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمستشفى (37,165.12) مترًا مربعًا، مضيفةً بأن المستشفى يقدم الخدمات التعليمية، والتدريبية، والجراحية، والاستشارية الشاملة والمبنية على البراهين كما يوفر الرعاية في عدة تخصصات مثل عيادات فلح الشفة والحنك ، طب الأسنان للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعيادات الألم الفموي والوجهي، وعيادات طب الأسنان للمرضى من ذوي الحالات الصحية الخاصة، وعيادات طب الأسنان للمرضى المصابين بالتوحد، وصيدلية العيادات الخارجية بجانب مختبر التشريح المرضي لأمراض الفم والوجه والفكين.

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