شقرة يظفر ببرونزية سلسلة الاتحاد الدولي للكراتيه

(MENAFN
- Alghad Newspaper) توج لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، عمر شقرة، اليوم الأحد، بالميدالية البرونزية، وذلك خلال مشاركته في الجولة الثانية من سلسلة الاتحاد الدولي K1 والمقامة في مدينة لارنكا القبرصية.
ونجح "شقرة" في تحقيق الفوز على اللاعب الأوزبكي، أولوغبيك، بنتيجة 4-0 ليحقق الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 60كغم.
وافتتح اللاعب "شقرة" مشاركته بفوزه على لاعب منتخب ماكاو "سينغ" بنتيجة 8-0 في دور الـ 64 وفي الدور التالي فاز لاعبنا على اللاعب الياباني هيروكي بنتيجة 8-5.
وواصل عمر شقرة تألقه وفاز في دور الـ 16 على اللاعب الإيراني أغداسي خورده بنتيجة 1-0 قبل أن يُحقق انتصاره الرابع على التوالي على حساب اللاعب الماليزي بريم كومار بنتيجة 7-0 في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر نزاله في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الكولومبي، خوان ديفيد، بنتيجة 0-2 لينتقل "شقرة" للعب على الميدالية البرونزية ويحقق الفوز بها.
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