Sunday, 18 February 2024 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شقرة يظفر ببرونزية سلسلة الاتحاد الدولي للكراتيه

2/18/2024 2:24:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توج لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، عمر شقرة، اليوم الأحد، بالميدالية البرونزية، وذلك خلال مشاركته في الجولة الثانية من سلسلة الاتحاد الدولي K1 والمقامة في مدينة لارنكا القبرصية.

 ونجح "شقرة" في تحقيق الفوز على اللاعب الأوزبكي، أولوغبيك، بنتيجة 4-0 ليحقق الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 60كغم.

وافتتح اللاعب "شقرة" مشاركته بفوزه على لاعب منتخب ماكاو "سينغ" بنتيجة 8-0 في دور الـ 64 وفي الدور التالي فاز لاعبنا على اللاعب الياباني هيروكي بنتيجة 8-5.

وواصل عمر شقرة تألقه وفاز في دور الـ 16 على اللاعب الإيراني أغداسي خورده بنتيجة 1-0 قبل أن يُحقق انتصاره الرابع على التوالي على حساب اللاعب الماليزي بريم كومار بنتيجة 7-0 في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر نزاله في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الكولومبي، خوان ديفيد، بنتيجة 0-2 لينتقل "شقرة" للعب على الميدالية البرونزية ويحقق الفوز بها.

MENAFN18022024000072011014ID1107868068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث