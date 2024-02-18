السفير الأردني بالقاهرة يحتفي بإنجاز لاعب الجمباز أبو السعود

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استقبل السفير الأردني لدى جمهورية مصر العربية أمجد العضايلة، وفد المنتخب الوطني للجمباز الفني، وذلك بعد إحراز اللاعب أحمد أبو السعود الميدالية الذهبية على جهاز "حصان المقابض" في الجولة الأولى من سلسلة بطولة كأس العالم، التي اختتمت مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة.
وبارك العضايلة انجاز أبو السعود، الذي حصل على علامة 15.066 نقطة ليتقلد الميدالية الذهبية، حيث يحتاج أبو السعود إلى إحراز ميدالية ذهبية إضافية لإعلان تأهله الرسمي إلى "أولمبياد باريس".
ويضم الوفد الأردني، عادل عودة رئيسا للوفد والحكم منير صقر والمعالجة بدور الرواشدة والمدرب الأرمني جورجن سيريكانيان واللاعبين أحمد أبو السعود وسليم ناغوج.
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