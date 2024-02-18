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السفير الأردني بالقاهرة يحتفي بإنجاز لاعب الجمباز أبو السعود

2/18/2024 2:24:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل السفير الأردني لدى جمهورية مصر العربية أمجد العضايلة، وفد المنتخب الوطني للجمباز الفني، وذلك بعد إحراز اللاعب أحمد أبو السعود الميدالية الذهبية على جهاز "حصان المقابض" في الجولة الأولى من سلسلة بطولة كأس العالم، التي اختتمت مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة.

 وبارك العضايلة انجاز أبو السعود، الذي حصل على علامة 15.066 نقطة ليتقلد الميدالية الذهبية، حيث يحتاج أبو السعود إلى إحراز ميدالية ذهبية إضافية لإعلان تأهله الرسمي إلى "أولمبياد باريس".

ويضم الوفد الأردني، عادل عودة رئيسا للوفد والحكم منير صقر والمعالجة بدور الرواشدة والمدرب الأرمني جورجن سيريكانيان واللاعبين أحمد أبو السعود وسليم ناغوج.

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