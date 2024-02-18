كريستيانو رونالدو ينفعل على مدافعي فريق النصر (فيديو)



ووفقا لفيديو متداول نشرته جماهير النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهر رونالدو غاضبا بشدة ويلوم مدافعي "العالمي" بعد إحدى الهجمات لفريق الفتح؛ إذ كادت الكرة أن تسكن شباك وليد عبد الله، الذي أخرجها إلى ركلة ركنية، في تقدم النصر.



وركض رونالدو إلى داخل منطقة جزاء النصر وأخذ يلوم اللاعبين ويطالبهم بالتركيز في الدقائق المتبقية من اللقاء.

وتمكن فريق النصر من تحقيق الفوز على نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.



وأحرز رونالدو هدف النصر الأول في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول للمباراة، بعد تمريرة عرضية استقبلها بتسديدة سكنت الشباك.



وأدرك فريق الفتح التعادل في الدقيقة 29، عن طريق اللاعب سالم النجدي الذي أطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت المرمى.