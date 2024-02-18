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دائرة الحكام تقول كلمتها في ركلتي جزاء الحسين أمام الوحدات

2/18/2024 2:24:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت دائرة الحكام في اتحاد الكرة صحة ركلتي الجزاء اللتين تم احتسابهما أمس لصالح فريق الحسين إربد أمام الوحدات، في المباراة المؤجلة عن الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وعرض المراقب الدولي والحكم السابق إسماعيل الحافي عبر برنامج "القرار" الذي يبث على صفحة اتحاد الكرة على "يوتيوب"، جميع الحالات الجدلية خلال اللقاء، وأكد صحة قرارات الحكم بشأن ركلتي الجزاء.

وكان الحكم الدولي أدهم مخادمة قد احتسب ركلتي جزاء لفريق الحسين في الوقت بدل الضائع من المباراة، حيث أهدر اللاعب عبد الجليل أجاغون الركلة الأولى، فيما نجح زميله فيرنانديو ناثان بتسجيل الركلة الثانية، ليتقدم فريقه بالنتيجة 2-1.

كما تطرق الحافي لحالة هدف الوحدات الوحيد في اللقاء، وأشار إلى أن الخطأ الذي تسبب بتسجيل الهدف لاحقا عبر محمد عبد المطلب "بوغبا" كان غير صحيح، إثر تدافع طبيعي بين لاعب الحسين مصطفى كمال ولاعب الوحدات صالح راتب.

MENAFN18022024000072011014ID1107868065

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