Sunday, 18 February 2024 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حداد يعود لتدريبات الفيصلي بعد اعتذاره

2/18/2024 2:24:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن النادي الفيصلي عن عودة لاعب كرة القدم إحسان حداد للتدريبات، بعد غيابه عن الفريق في مباراة أمس أمام شباب العقبة.

وكشف الحساب الرسمي للنادي على "فيسبوك"، أن حداد تقدم بالاعتذار لمجلس إدارة النادي وللمدير الفني أحمد هايل وأسرة النادي بشكل رسمي.

وقبل مجلس الإدارة والمدير الفني اعتذار اللاعب الذي انضم لتدريب الفريق اليوم استعدادا للمشاركة في المباريات المقبلة.

وكان حداد احتج على المدرب بشكل حاد خلال مباراة الفريق أمام شباب الأردن بدوري المحترفين ما دفع المدرب للمطالبة بابعاده قبل أن تعود الأمور إلى الطريق السليم الي م بعد اعتذار اللاعب.

MENAFN18022024000072011014ID1107868064

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث