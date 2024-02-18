حداد يعود لتدريبات الفيصلي بعد اعتذاره

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن النادي الفيصلي عن عودة لاعب كرة القدم إحسان حداد للتدريبات، بعد غيابه عن الفريق في مباراة أمس أمام شباب العقبة.
وكشف الحساب الرسمي للنادي على "فيسبوك"، أن حداد تقدم بالاعتذار لمجلس إدارة النادي وللمدير الفني أحمد هايل وأسرة النادي بشكل رسمي.
وقبل مجلس الإدارة والمدير الفني اعتذار اللاعب الذي انضم لتدريب الفريق اليوم استعدادا للمشاركة في المباريات المقبلة.
وكان حداد احتج على المدرب بشكل حاد خلال مباراة الفريق أمام شباب الأردن بدوري المحترفين ما دفع المدرب للمطالبة بابعاده قبل أن تعود الأمور إلى الطريق السليم الي م بعد اعتذار اللاعب.
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