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تدهور حالة نجم برشلونة.. وخوف من انتحاره في السجن

2/18/2024 2:24:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت تقارير إعلامية، يوم الأحد، أن داني ألفيش، لاعب برشلونة السابق، يعيش وضعا صحيا صعبا يمكن أن يؤدي إلى انتحار البرازيلي الذي يواجه عقوبة السجن بسبب مزاعم اغتصاب.

وعقدت محاكمة الظهير الأيمن بين 5 و7 فبراير الجاري، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على امرأة شابة في ملهى ساتون الليلي ببرشلونة، ويواجه اللاعب السابق عقوبة السجن لمدة 9 سنوات من مكتب المدعي العام و12 سنة من صاحب الشكوى.

وقالت "سبورت" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: بعد شهادة 30 شاهدا، اعترضت النيابتين العامة والخاصة على طلب إخلاء سبيله، ومن المنتظر أن يعلن الحكم النهائي خلال الأيام المقبلة.


وأضافت الصحيفة الكاتالونية: كشف زملاء ألفيش في الزنزانة أن البرازيلي يقضي وقتا سيئا، وأن مركز السجون اتخذ إجراءات صارمة مع اللاعب البرازيلي، وأصبح مكتئبا.

ولفتت "سبورت" إلى أن إدارة السجن قامت بتفعيل بروتوكول الطوارئ خوفا من أن يجرح ألفيش نفسه أو يحاول القيام بشيء "مجنون" أو قصص من هذا القبيل، وذلك في اليوم التالي من محاكمته.

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