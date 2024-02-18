الحلواني يفوز بذهبية كأس الرئيس للتايكواندو

الحلواني يفوز بذهبية كأس الرئيس للتايكواندو
التاريخ
2/18/2024 2:24:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد- حقق لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني
الميدالية الذهبية لوزن تحت 63 كغم اليوم في اختتام بطولة كأس الرئيس للتايكواندو عيار (نجمتين) التي اقيمت في العاصمة الايرانية طهران.
وكان الحلواني قد فاز في 4 مباريات وفي المباراة النهائية فاز على لاعب ايران 2-0.
وخرج من البطولة لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو فهد (وزن تحت 87 كغم).
وكانت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب، قد حققت الجمعة الميدالية البرونزية في نفس البطولة.
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