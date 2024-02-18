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الحلواني يفوز بذهبية كأس الرئيس للتايكواندو

2/18/2024 2:24:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- حقق لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني
الميدالية الذهبية لوزن تحت 63 كغم اليوم في اختتام بطولة كأس الرئيس للتايكواندو عيار (نجمتين) التي اقيمت في العاصمة الايرانية طهران.


وكان الحلواني قد فاز في 4 مباريات وفي المباراة النهائية فاز على لاعب ايران 2-0.
وخرج من البطولة لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو فهد (وزن تحت 87 كغم).
وكانت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب، قد حققت الجمعة الميدالية البرونزية في نفس البطولة.

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