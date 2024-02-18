منتخب السلة يخسر امام افريقيا الوسطى وديا



وينتظر أن تعود بعثة المنتخب الوطني غدا، تمهيدا لإستئناف التدريبات المحلية، بانتظار التحاق لاعب الإرتكاز أحمد الدويري المحترف في صفوف شاجداش بودروم سبور التركي والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون.



وتأتي مشاركة "صقور الأردن" ببطولة قطر في إطار تحضيراته لخوض منافسات النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025، حيث يبدأ مشواره بمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبلة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل "صقور الأردن" ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 26 من الشهر الحالي في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.