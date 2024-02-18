منتخب السلة يخسر امام افريقيا الوسطى وديا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان – الغد - اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مشواره في بطولة قطر الدولية الودية بالخسارة امام نظيره منتخب إفريقيا الوسطى بنتيجة 65-68 (النصف الأول 32-27)، وذلك في لقاء جمعهما اليوم بصالة لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن دور تحديد المراكز.
وينتظر أن تعود بعثة المنتخب الوطني غدا، تمهيدا لإستئناف التدريبات المحلية، بانتظار التحاق لاعب الإرتكاز أحمد الدويري المحترف في صفوف شاجداش بودروم سبور التركي والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون.
وتأتي مشاركة "صقور الأردن" ببطولة قطر في إطار تحضيراته لخوض منافسات النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025، حيث يبدأ مشواره بمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبلة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل "صقور الأردن" ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 26 من الشهر الحالي في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.
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