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ريال مدريد يتعثر أمام رايو فايكانو.. وأنشيلوتي راض بالنقطة

2/18/2024 2:24:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن- سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه رايو فاليكانو أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الليجا، على ملعب تيريزا ريفيرو.
وسجل لريال مدريد، خوسيلو في الدقيقة الثالثة، فيما تعادل راؤول دي توماس لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء في الدقيقة 27.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الليجا، مقابل 25 نقطة في جعبة رايو فاليكانو صاحب المرتبة 14.
بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، ونجح خوسيلو في هز الشباك، حيث تلقى تمريرة في العمق من فالفيردي، وانطلق وسدد أسفل يسار الحارس ديمترفسكي.
وقرر الحكم، اللجوء إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف، لوجود شك حول تسلل خوسيلو، لكن تم إثبات صحة الهدف.
واستمرت محاولات ريال مدريد، بتسديدة من فينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بليخيني مدافع فاليكانو في الدقيقة 10.
وأضاف خوسيلو، الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 19، لكن الحكم ألغى الهدف، نظرا لأن صانع الهدف لوكاس فاسكيز تخطى بالكرة خط التماس.
وصوب تريخو كرة اصطدمت بكامافينجا، لتمر أعلى العارضة في الدقيقة 23.
وطالب لاعبو رايو فاليكانو، بالحصول على ركلة جزاء لوجود لمسة يد لصالحهم داخل منطقة جزاء الملكي، واحتسبها الحكم بعد اللجوء للفار.
وسدد راؤول دي توماس، ركلة الجزاء بنجاح، مسجلا هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 27.
وكاد فيدي فالفيردي أن يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 35، إذ صوب كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى رايو فاليكانو.
وتألق أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد، في التصدي لتسديدة من ألفارو جارسيا بقدمه اليمنى في الدقيقة 42.
ومع بداية الشوط الثاني، تلقى إبراهيم دياز، تمريرة وانطلق وتوغل في منطقة الجزاء، وصوب كرة ارتطمت بأحد المدافعين قبل أن تمر أعلى العارضة في الدقيقة 50.
واحتسب حكم المباراة، ركلة ركنية، نفذها لوكا مودريتش ووصلت إلى تشواميني، الذي ارتقى وسدد كرة رأسية مرت أعلى المرمى بالدقيقة 51.
ومرر إبراهيم دياز كرة نحو خوسيلو، الذي استلم وسدد كرة تصدى لها الحارس دميترفسكي على مرتين في الدقيقة 58.
وطالب لاعبو ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 60، إثر وجود دفعة من أدريان على فينيسيوس جونيور، لكن حكم المباراة لم يحتسب شيئا.
واحتسب حكم المباراة، ركلة حرة لريال مدريد، انبرى لتنفيذها توني كروس، لكن الحارس دميترفسكي تصدى لها ببراعة وحولها إلى ركنية في الدقيقة 79.
وحاول البديل داني كارفاخال، مباغتة دميترفسكي بتصويبة صاروخية أرضية على حدود منطقة الجزاء، أمسك بها الحارس.
وأشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه كارفاخال، بسبب ضربه لكيكي بيريز بالرأس في الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.
ويرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن التعادل أمام رايو فاليكانو، بمثابة خطوة نحو الفوز باللقب.
وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد، ولم يستمر ذلك طويلا، حيث سجلنا وتم إلغاء هدف آخر، ولم تكن مباراة سهلة".
وعن تقييمه للتحكيم، كشف: "لم أتحدث مع الحكم الرابع بشأن طرد كارفاخال، وأعتقد أن التحكيم كان جيدًا".
وبسؤاله عن الانتقادات المتوقعة بعد التعادل، علق: "كيف يمكنني الإجابة؟ علينا الفوز بكل مباراة بالطبع، لكن للفوز بالليجا يجب ألا تخسر المباريات التي لا تستطيع الفوز بها، وأعتقد أن اليوم خطوة مهمة للفوز بالليجا".
وزاد: "ليس من السهل الفوز على هذا الملعب، وبدأنا بشكل جيد للغاية، لكن تعقدت الأمور".
وحول البطاقات التي حصل عليها اللاعبين، أجاب: "سأتحدث معهم عن ذلك، والمباراة شهدت العديد من التدخلات، وكان هناك القليل من الاحتجاجات".
وبسؤاله عن تأثير مبابي على تركيز الفريق، أجاب: "متى لم نكن مركزين؟ وإلقاء اللوم على الفريق بسبب شيء ما هذا الموسم هو أمر صعب".
وأتم: "مودريتش قدم مباراة جيدة جدًا، وهو أمر معتاد بالنسبة له".
من ناحية ثانية، وصف تشافي هرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، انتصار فريقه "الدرامي" على مضيفه سيلتا فيجو 2-1 أول من أمس بـ"العادل"، مشيدا في الوقت ذاته بعودة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، صاحب ثنائية الفوز، لمستواه المعهود.
وقال تشافي في تصريحات بعد المباراة التي احتضنها ملعب "بالايدوس": "هذا الانتصار له أثر كبير على المستوى المعنوي، والثقة والتطور. إنها خطوة مهمة. الفريق ما يزال يتطور، وأعتقد أننا شاهدنا فريقا جيدا، لاسيما في الشوط الأول. عانينا في الشوط الثاني بسبب بعض الأخطاء".
وأضاف مدرب البرسا تصريحاته "نعاني كثيرا هذا الموسم، واعتدنا على الانتصارات الدرامية. ولكن هذا يعني أيضا أن الفريق يتطور، ويواصل القتال. نحتاج الآن للتحسن فيما يتعلق بالتركيز في بداية كل شوط".
وأثنى تشافي على "شخصية" نجم الفريق، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، من أجل تسديد ركلة الجزاء التي جلبت الفوز في الوقت القاتل.
من ناحيته، أبدى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، سعادته بالانتصار، وقال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أنا سعيد للغاية، حيث انتصرنا في مباراة مهمة".
وعن إعادة ركلة الجزاء التي أحرز منها الهدف الثاني، أوضح: "لم أكن أعرف ما يحدث، لكني اكتشفت أن الحارس كان متقدما.. ولحسن الحظ، تمكنت من التسجيل في الإعادة، وحققنا فوزا مهما للغاية".
وأضاف: "أعتقد أننا لعبنا شوطا ثانيا مثاليا، باستثناء فرصة واحدة لسلتا، وعلينا أن نلعب بشكل جيد في المستقبل".
وأتم: "أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، وعملنا بجد هذا الأسبوع.. ضد نابولي يمكننا اللعب بشكل أفضل، وعلينا أن نكون جيدين طوال المباراة هجوميا ودفاعيا".
وسيواجه برشلونة مضيفه نابولي الإيطالي، بعد غد الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
على صعيد آخر، كشف الأوروجويائي رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، عن كواليس انضمامه إلى صفوف البارسا.
وقال أراوخو، في تصريح أبرزته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أرادت فرق أخرى في الدوري الإسباني ضمي.. لقد أتيحت لي فرصا وأخبروني أن برشلونة سيضمني إلى الفريق الرديف".
وأضاف المدافع الأوروجوياني: "عندما كان علي الاختيار بين الفرق الأخرى ورديف برشلونة. قلت لهم إنني سأذهب إلى البارسا".
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم استبدال أراوخو أول من أمس أمام سلتا فيجو "كإجراء احترازي" قبل مباراة الذهاب المهمة في دوري أبطال أوروبا والتي ستقام بعد غد الأربعاء في نابولي.
وأوضحت أن ممثلي أراوخو اجتمعوا مؤخرا مع ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، لمعرفة خطط البارسا ومناقشة مستقبل اللاعب.
ويعد أراوخو أحد الأهداف الرئيسية لبايرن ميونخ خلال الميركاتو
الصيفي المقبل. -(وكالات)

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