Sunday, 18 February 2024 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خيبة في مانشستر سيتي بعد التعادل.. وتشيلسي متفائل قبل نهائي الرابطة

2/18/2024 2:24:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أكد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، أن فريقه لم يقدم المطلوب منه في الشوط الأول، ليتعادل مع ضيفه تشيلسي 1-1 أول من أمس، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان تشيلسي الطرف الأفضل في الشوط الأول الذي أنهاه متقدما بهدف نظيف، قبل أن ينتفض مانشستر سيتي في الشوط الثاني، ويحقق التعادل في الدقائق الأخيرة عبر رودري.
وقال جوارديولا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كانت مباراة جيدة. الشوط الثاني كان أفضل بكثير من الأول. لم نتمتع بالإيقاع الصحيح في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني قمنا بزيادة كل شيء وكان أداءً جيدًا حقًا لكننا لم نتمكن من الفوز".
وأضاف: "لقد لعبنا بشكل جيد وسنحت لنا الكثير من الفرص. كان يجب أن نسجل لأننا كنا قريبين جدًا ولكن هذا هو الحال. للعب ضد فريق بهذا المستوى عليك أن تلعب لمدة 94 دقيقة. اليوم لم يحدث ذلك".
وتابع: "أنا دائمًا إيجابي، خلقنا هذا القدر من الفرص بعد الهدف، قام الفريق بكل شيء وهذا يكفي، نواصل يوم الثلاثاء (أمام برينتفورد). لن يلعب فريق آخر في اليوم ذاته لأننا كنا في السعودية للفوز ببطولة العالم للأندية هناك، سحاول التعافي ولعب مباراة جيدة".
وتحدث جوارديولا عن كم الفرص التي أهدرها نجمه إيرلينج هالاند في اللقاء قائلا: "لقد لعبت لمدة 11 عامًا وسجلت 11 هدفًا، لذا لا يمكنني تقديم الكثير من النصائح لإيرلينج. في المرة التالية سيسجل. في الشوط الأول لم نقدم أداءً جيدًا وهذا ما يتعين علينا تحسينه".
من جانبه، أكد لاعب مانشستر سيتي برناردو سيلفا، أن على فريقه اللعب بأداء ثابت على مدار 90 مباراة إذا ما أراد تحقيق الفوز.
وقال سيلفا في تصريحات لهيئة الإذاعة لبريطانية (بي بي سي): "شوطان مختلفان، الشوط الأول لم يكن جيدا بما فيه الكفاية ومخيبا للآمال للغاية، الشوط الثاني كان هناك رد فعل من الفريق".
وأضاف: "لكن اللعب لمدة 45 دقيقة ليس جيدًا بما يكفي، لذا علينا أن نحاول تقديم أداء أفضل يوم الثلاثاء المقبل (ضد برينتفورد)، من الجيد أن تكون المباراة في غضون ثلاثة أيام، لكن التعادل بالطبع انتكاسة لأن نقطة واحدة على أرضنا ليست جيدة بما فيه الكفاية".
وتابع: "تشيلسي فريق يتمتع بالكثير من الجودة، وليس من قبيل الصدفة أن يخلقوا الكثير من الفرص الصعبة، لم يكن الإيقاع والضغط جيدين بما يكفي، وعندما تلعب ضد تشيلسي بجودته فإنك ستعاقب، لقد سجلوا هدفًا وكان بإمكانهم تسجيل هدف أو اثنين آخرين".
وعن السباق على اللقب، قال الدولي البرتغالي: "إنه أمر مسل للناس، لكنه يمثل انتكاسة بالنسبة لنا، والسباق متقارب للغاية.. يمكن للجميع خوضه، ومهمتنا هي تقديم الأداء على أعلى مستوى ممكن".
أما لاعب وسط مانشستر سيتي رودري، فأشار إلى الصعوبات التي واجهت فريقه في التعادل مع مضيفه تشيلسي.
وقال رودري في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أننا لم نكن رائعين في الشوط الأول. استقبلنا هدفًا سهلاً آخر. أعتقد أن علينا الدفاع بشكل أفضل. لقد كادوا يصنعون شيئًا في الشوط الأول".
وأضاف: "كنا نعلم عن هجماتهم المرتدة ولاعبيهم السريعين، لكن علينا الدفاع عن الهجمات المرتدة بشكل أفضل. من هنا، يكون الرد دائمًا أكثر صعوبة".
وتابع: "الأمر يتعلق بالدفاع بشكل أفضل. لقد حاولنا في الشوط الثاني. (كانت لدينا المزيد) من الروح، وأردنا الكرة وأردنا المخاطرة. كنا خائفين بعض الشيء من الهجمات المرتدة في الشوط الأول، علينا أن نتحلى بالشجاعة".
في الجهة المقابلة، بدا مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، راضيا عن أداء فريقه في التعادل مع مانشستر سيتي.
وقال بوكيتينو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أداء جيد جدا. سعداء للغاية. أعتقد أن هذه هي الروح التي نريد إظهارها. نعمل من أجل ذلك. أعتقد أنهم أفضل فريق في العالم، ولتقديم هذا الأداء، أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون فخورين. لقد كنا شجعانًا للغاية".
وأضاف: "كان الشوط الأول جيدًا حقًا. أعتقد أننا كنا عدوانيين مع التقدم للأمام والفوز بالمواجهات الفردية. في الشوط الثاني، أعتقد أنهم سيطروا وأجبرونا على الدفاع بشكل أعمق. أعتقد أننا حافظنا على الجهد وأتيحت لنا بعض الفرص للفوز بالمباراة.. أنا سعيد جدًا. إنه تعادل جيدة بالنسبة لنا وعندما تواجه هذا النوع من الفرق أعتقد أنه من المهم أن تكون شجاعًا وتقاتل في كل جانب".
وتابع: "مانشستر سيتي لديه الجودة والقدرة على خلق الفرص ولديهم لاعبون رائعون. إنه أمر رائع بالنسبة لنا ونحن بحاجة إلى التحسن".
وحول إجراء تغييرات دفاعية في الشوط الثاني، قال بوكيتينو: "كانت تلك لحظة كنا بحاجة فيها لمحاولة تسجيل الهدف الثاني. أعتقد أننا قررنا عدم إعطاء مساحة كبيرة لهم مع إشراك قلب دفاع آخر. اللعب بخط دفاع رباعي. كان الأمر صعبًا لأننا لم نتمكن من تسجيل الهدف الثاني وحصلوا هم على هدف التعادل".
وعن مواصلة الزخم في نهائي كأس الرابطة أمام ليفربول الأسبوع المقبل، قال المدرب الأرجنتيني: "نحن بحاجة إلى أن نشعر أنه بإمكاننا الفوز على ليفربول. أعتقد أننا سنواجه ثاني أفضل فريق في العالم. أعتقد أن الإيمان هو الشيء الأكثر أهمية والآن نحن بحاجة إلى ذلك.. التعافي والاستعداد للنهائي".
وبدا لاعب وسط تشيلسي كونور جالاجر، خائبا رغم التعادل خارج الديار، وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء: "نشعر بخيبة أمل بعض الشيء لأننا كدنا نفوز بالمباراة. لقد سيطروا على المباراة من حيث الاستحواذ، لكنني أشعر أنه كان لدينا الكثير من الفرص للفوز.. نشعر بخيبة أمل لتلقي مرمانا هدف في وقت متأخر، ولكننا سعداء بالنقطة".
وأضاف: "لقد واجهناهم بشكل جيد لذلك أعتقد أنها نتيجة عادلة في النهاية، أعتقد أنه كانت لدينا فرصة أو اثنتين لتسجيل الهدف الثاني ولم نفعل ذلك. لكن حصلوا على فرص أيضًا وكان من الممكن أن تنتهي المباراة في أي من الاتجاهين، سنقبل النقطة".
وعن مدى صعوبة المواجهة في شوطها الثاني، قال جالاجر: "الأمر صعب حقًا. أشعر أن اللاعبين كانوا رائعين وكنا في غاية التركيز دفاعيًا. كنا متعبين للغاية لكننا نجحنا في الدفاع ونحن سعداء بالأداء".
وعما إذا كان الأداء أمام مانشستر سيتي سيمنح تشيلسي الثقة قبل خوض نهائي كأس الرابطة الأسبوع المقبل أمام ليفربول، قال لاعب الوسط: "أشعر أن اللاعبين واثقون. لقد قدمنا بعض العروض الجيدة، ثم اليوم ضد فريق كبير. أشعر أننا سندخل المباراة التالية بثقة كبيرة ونحن متحمسون لذلك".
ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، بات رحيم سترلينج الذي أحرز هدف تشيلسي، أول لاعب يهز شباك سيتي ذهابا وإيابا في موسم واحد، بعدما سبق له أن لعب في صفوفه.
وأضافت الشبكة، أن سيرجيو أجويرو وحده (106)، سجل أهدافا أكثر من سترلينج (52) على ملعب "الاتحاد" في الدوري الإنجليزي الممتاز.
من ناحيتها، ذكرت شبكة "سكواوكا"، أن سترلينج رفع رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 121 هدفا، متخطيا زميله السابق في ليفربول ستيفن جيرارد (120 هدفا). -(وكالات)

MENAFN18022024000072011014ID1107868059

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث